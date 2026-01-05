快訊

李遠走訪高雄三餘書店 文化幣占營業額2成表欣慰

中央社／ 高雄5日電
文化部長李遠（右）5日走訪高雄百大基地「三餘書店」，與三餘書店創辦人暨負責人鍾尚樺（左）及三餘創投董事長童維辰（中）合影。中央社
文化部長李遠（右）5日走訪高雄百大基地「三餘書店」，與三餘書店創辦人暨負責人鍾尚樺（左）及三餘創投董事長童維辰（中）合影。中央社

文化部長李遠今天前進高雄百大文化基地，走訪舊打狗驛故事館、三餘書店，對於文化幣可以在三餘書店創造一年總業績的2成表示欣慰，盼更多作家前進書店當店長，與讀者相遇。

打狗驛是高雄最早的火車站，後來更名為高雄港站，曾是全台規模最大的貨運火車站與南台灣貨運樞紐商貿往來重要據點。「哈瑪星（日文濱線はません的直接音譯）」的崛起、高雄港都的繁榮都與這座車站息息相關，更推動了南台灣大步邁入現代化、工業化時代的關鍵齒輪。

打狗驛目前由高雄市文化局認養營運，在舊站房成立故事館、站場打造為哈瑪星鐵道文化園區。在眾多關心鐵道文化保存的民間團體及有志之士奔走下，這座見證高雄發展歷程的車站不僅被保留下來，更不斷充實展示與體驗內容，成為國內第一處常態營運的鐵道館舍及鐵道車輛「動態保存」實踐基地。

舊打狗驛故事館長古庭維表示，故事館的位置不只是串連如哈瑪星等各式各樣文化部支持的「再造歷史現場」成果，也包含許多商業空間、文化場域，「互相的詮釋與演繹，帶來非常精彩的旅遊面貌」。

李遠今天在參訪後接受媒體訪問表示，這次來到高雄舊打狗驛故事館，就是他認為非常典型最想要的一個文化基地，它從一個點到整個鐵道的文化，到一個港口的興衰，接著一直連到駁二特區，「我們在選擇百大文化基地的時候，不完全考慮是它的面，是考慮它的影響力跟歷史還有文化的深度。」

李遠也前往高雄第一間獨立書店「三餘書店」，與許多專精書籍的傳統書店不同，三餘書店創辦人暨負責人鍾尚樺與其他共同創辦人達成書店不能只有書的共識，所以每年舉辦百場以上的各式活動，從講座、讀書會、音樂會到藝術展覽，非常活躍。

李遠到三餘書店時特別關心文化幣在獨立書店的使用情況，鍾尚樺表示，文化幣為書店創造一年約新台幣40萬到50萬元收入，約占整體業績20%，「許多的孩子確實因為文化幣以後，開始嘗試接觸平常較少閱讀的書籍，文化幣搭配上獨立書店加碼，常常讓孩子花1個多小時在書店裡挑書。」

李遠強調，文化是全民共享、共創，而且從地方發生，「我們一旦發現了每個點之後，持續延伸本身的文化價值，就會找到整個台灣的文化價值。」李遠表示，百大文化基地兩年選一次，「相信文化基地持續累積，有一天全台灣都是文化基地。」

李遠 文化幣 鐵道 獨立書店 高雄市

