玉山八通關新康吊橋纜繩斷裂 玉管處急喊原路折返、申請全退件

玉山國家公園八通關越嶺步道是熱門登山路線，但有山友回報新康吊橋纜繩毀損，導致橋面嚴重傾斜，無法通行。玉管處表示，該吊橋有通行危險，現已封閉，並緊急停止及退回該路段申請，山友若行經務必原路返回，待勘查後研議搶修重建。

玉山國家公園管理處指出，近日獲登山隊通報，其隊伍自西部園區南投東埔入山，規畫走八通關越嶺道至東部園區，再循瓦拉米步道下山，不料行經抱崖山屋前的新康吊橋，意外發現該吊橋單側纜繩斷裂，橋面嚴重傾斜，無法通行而回報路況。

初步評估，不排除是近日山區降雨，雨勢成新康吊橋周邊邊坡崩坍，橋基因此流失滑動，導致吊橋纜繩毀損，玉管處表示，已封閉吊橋並暫停該路段入園申請，同時提醒行進中的山友行經務必折返，針對已申請該路段的山友將退件。

玉管處也表示，新康吊橋損壞，雖阻礙中斷八通關越嶺步道系統東、西段路線，但不影響八大秀等八通關西段或瓦拉米等東段路線，新康橫斷步道系統也未受影響能照常行走，後續將派員現勘確認吊橋損害狀況，再行研議搶修與重建事宜。 玉山八通關越嶺步道新康吊橋纜繩毀損，橋面嚴重傾斜，目前無法通行。圖／玉管處提供，山友冠銓授權