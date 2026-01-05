雙北通勤族小確幸！「乘車碼」功能正式上線 多元支付優惠拿好拿滿
台北捷運、雙北聯營市區公車及新北捷運環狀線近日正式啟用手機「乘車碼」QR Code搭乘服務，民眾只要打開手機App掃碼即可進出閘門或完成公車扣款。為鼓勵民眾搶先體驗，台北捷運與支付業者同步推出多項回饋活動，讓通勤族搭車同時享受有感優惠。
為歡慶QR乘車碼正式上線，台北捷運攜手17家支付業者，自即日起至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動。活動期間，民眾使用乘車碼搭乘台北捷運，每月皆可參加抽獎，各支付業者每月提供10名捷運1日票名額。此外，北捷會員只要在車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App完成QR乘車碼綁定，還有機會獲得「捷運點月月領」回饋，並參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。
悠遊付也同步推出專屬回饋活動，即日起至2月28日止，首次使用悠遊付乘車碼搭乘雙北公車或捷運，即可享有票價50%現金回饋，每戶限1次，回饋上限33元，名額限量10萬名。除了首搭優惠外，1月9日前再加碼推出任務活動，會員期間內使用乘車碼搭乘滿3次，即可獲得50元現金回饋券1張，限量1萬份，送完為止，相關回饋還可與「月級挑戰筆筆最高回饋3%」活動疊加。
全支付即日起至3月31日推出限時回饋活動，民眾免登錄、掃碼成功付款即可享最高50%全點回饋。活動期間，搭乘台北捷運使用全支付乘車碼，單筆不限金額即可享20%全點回饋，每月最高可得80全點；搭乘雙北公車則可享50%全點回饋，每月最高96全點。
此外，只要於活動期間內使用全支付乘車碼完成任一趟捷運或公車搭乘，系統即會自動派發一張「通勤樂購券」，可於全台超過37萬個合作據點使用，包含全聯及大全聯等通路，單筆消費不限金額即可享5%全點加碼回饋，每券最高可得15全點。最特別的是，全支付App更導入「搖一搖」快速啟動功能，使用者解鎖手機並開啟App後，只要輕輕晃動手機，乘車碼便會立即浮現，大幅縮短操作時間。
全盈+PAY同樣端出多重優惠，即日起至3月31日，當月使用全盈+PAY乘車碼搭乘台北捷運累積達10次，即有機會獲得888元全盈儲值金；同時推出「減碳贏家」加碼活動，6月30日前，每次使用全盈+PAY乘車碼搭乘台北捷運，即可累積7.6克減碳紀錄，讓通勤行為轉化為個人實踐永續的具體成果，並可再獲得全家Fa點回饋，達成1元贈1點的雙重獎勵。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言