雙北通勤族小確幸！「乘車碼」功能正式上線 多元支付優惠拿好拿滿

台北捷運、雙北聯營市區公車及新北捷運環狀線近日正式啟用手機「乘車碼」QR Code搭乘服務，民眾只要打開手機App掃碼即可進出閘門或完成公車扣款。為鼓勵民眾搶先體驗，台北捷運與支付業者同步推出多項回饋活動，讓通勤族搭車同時享受有感優惠。

為歡慶QR乘車碼正式上線，台北捷運攜手17家支付業者，自即日起至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動。活動期間，民眾使用乘車碼搭乘台北捷運，每月皆可參加抽獎，各支付業者每月提供10名捷運1日票名額。此外，北捷會員只要在車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App完成QR乘車碼綁定，還有機會獲得「捷運點月月領」回饋，並參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。

悠遊付也同步推出專屬回饋活動，即日起至2月28日止，首次使用悠遊付乘車碼搭乘雙北公車或捷運，即可享有票價50%現金回饋，每戶限1次，回饋上限33元，名額限量10萬名。除了首搭優惠外，1月9日前再加碼推出任務活動，會員期間內使用乘車碼搭乘滿3次，即可獲得50元現金回饋券1張，限量1萬份，送完為止，相關回饋還可與「月級挑戰筆筆最高回饋3%」活動疊加。

全支付即日起至3月31日推出限時回饋活動，民眾免登錄、掃碼成功付款即可享最高50%全點回饋。活動期間，搭乘台北捷運使用全支付乘車碼，單筆不限金額即可享20%全點回饋，每月最高可得80全點；搭乘雙北公車則可享50%全點回饋，每月最高96全點。

此外，只要於活動期間內使用全支付乘車碼完成任一趟捷運或公車搭乘，系統即會自動派發一張「通勤樂購券」，可於全台超過37萬個合作據點使用，包含全聯及大全聯等通路，單筆消費不限金額即可享5%全點加碼回饋，每券最高可得15全點。最特別的是，全支付App更導入「搖一搖」快速啟動功能，使用者解鎖手機並開啟App後，只要輕輕晃動手機，乘車碼便會立即浮現，大幅縮短操作時間。

全盈+PAY同樣端出多重優惠，即日起至3月31日，當月使用全盈+PAY乘車碼搭乘台北捷運累積達10次，即有機會獲得888元全盈儲值金；同時推出「減碳贏家」加碼活動，6月30日前，每次使用全盈+PAY乘車碼搭乘台北捷運，即可累積7.6克減碳紀錄，讓通勤行為轉化為個人實踐永續的具體成果，並可再獲得全家Fa點回饋，達成1元贈1點的雙重獎勵。 悠遊付乘車碼攻佔捷運公車，一鍵進入乘車碼，首搭送50%回饋金。圖／悠遊付提供