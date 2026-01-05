快訊

警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢播25分施虐影片「慘不忍睹」

川普忙突襲委國...不忘抽空與馬斯克共進美好晚餐 1句話曝心情

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
捷運目前開放17家業者使用QR乘車碼乘車，包括TWQR平台的9家金融機構，以及玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay。圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供
捷運目前開放17家業者使用QR乘車碼乘車，包括TWQR平台的9家金融機構，以及玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay。圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供

雙北通勤族搭車支付現在有新選擇！台北捷運、雙北聯營市區公車、新北捷運環狀線近日正式啟用手機「乘車碼」QR Code搭乘服務，這幾天如果有搭車，可以發現捷運閘門、公車刷卡機都已經更新成複合式設備，乘客只要出示手機乘車碼掃描，即可進出閘門或上下車，無須等待支付完成通知。

目前公車首波支援悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付等5家業者，捷運則開放17家業者使用QR乘車碼乘車，包括TWQR平台的9家金融機構，以及玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay。LINE Pay Money因系統開發測試尚未完成，正式開放日期將另行公告。使用前以下5大重點要注意，記得先設定好避免卡關。

乘車碼不是付款碼

乘車碼與一般消費付款碼不同，除了必須在支援的電子支付App中另行開啟「乘車碼」功能，使用時也別點錯位置。

先完成設定與儲值

搭車前須下載並更新App，完成銀行帳戶連結與儲值，並確認帳戶餘額充足；進站前若帳戶為負值，將無法進站。

進出站要用同一帳戶

捷運進、出站必須使用相同支付帳戶，否則無法正確扣款與累計優惠；出站時餘額不足，支付業者可代墊1次。

先打開乘車碼再靠近感應區

為加快通行，進站前先開啟App並調高螢幕亮度，對準正確感應視窗、保持適當距離；公車刷卡機掃碼位置不一，上下車需特別注意。

優惠與轉乘有差異

使用乘車碼搭北捷可享常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入該帳戶。若使用不同支付工具或不同帳戶，乘車次數無法合併計算。而公車與捷運轉乘優惠目前僅悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay支援，有轉乘需求建議優先選用。

至於信用卡感應乘車，目前僅台新銀行所發行之VISA、Mastercard、JCB信用卡及簽帳金融卡率先進行6個月的上線使用測試，可持實體卡片，或Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay行動支付綁定台新卡，於手機解鎖後，於閘門「信用卡」區感應通行。其他銀行信用卡，以及免解鎖、快速感應過閘功能，則預計7月才會開放。

雙北捷運、公車正式啟用手機「乘車碼」QR Code搭乘服務。記者黃筱晴／攝影
雙北捷運、公車正式啟用手機「乘車碼」QR Code搭乘服務。記者黃筱晴／攝影

台北捷運 帳戶 公車

延伸閱讀

搭捷運可以刷卡 「台新銀行|Richart」獨家承作北捷信用卡收單

日本可以用Apple Pay嗎？ 日旅達人測試說可以但詢問有訣竅

唯一沒拿高票區...蔣萬安與大同區座談 拋五大有感建設

影／加速捷運建設 蔣萬安：讓大同區成為重要交通節點

相關新聞

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

雙北通勤族搭車支付現在有新選擇！台北捷運、雙北聯營市區公車、新北捷運環狀線近日正式啟用手機「乘車碼」QR Code搭乘服...

爬山膝蓋痛、久站腰好痠？別怪老化！醫師：問題可能出在你的「腳型」

去年演藝圈「閃兵」事件引爆全民關注，兵役體檢標準再度成為焦點，其中「扁平足不用當兵」更掀起廣泛討論。聯新運動醫學中心林頌...

雙北通勤族小確幸！「乘車碼」功能正式上線 多元支付優惠拿好拿滿

台北捷運、雙北聯營市區公車及新北捷運環狀線近日正式啟用手機「乘車碼」QR Code搭乘服務，民眾只要打開手機App掃碼即...

天氣一冷「機車就發不動」 車行師傅教解決方法：不怕低溫

冬天除了讓人感到寒冷、出門不方便外，對機車族也是一大挑戰，因為冬天常常太冷，讓「機車發不動」。對此，車行師傅日前指出，機車發不動大部分是因為「低溫導致電瓶內的化學物質活性降低」，解決方法除了平常追蹤電瓶壽命之外，也建議更換為「鋰鐵電池」，這樣可以讓機車更省油，又不用擔心冬天低溫機車發不動。

回響／旅宿業實習新制上路！明訂外籍實習生津貼不得低於最低工資

為補給旅宿人力缺口，交通部開放觀光旅宿業申請外籍生來台實習，卻因實習生非我國勞工，無法以勞基法保障。為此，觀光署修正實習...

不怕冷一定就是「身體好」？ 醫提醒：3問題恐出現

這兩天天氣回暖，不過根據氣象預報，明（6）日又將變冷，這週氣溫更可能掉到5度以下，許多人都準備好厚大衣要禦寒了，不過也有民眾特別不怕冷，冬天也能穿短褲短袖，對此，醫師黃軒表示「長期對低溫沒反應，要注意可能是甲狀腺或自律神經出問題」，不能全部都當作「體質好」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。