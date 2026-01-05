雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

雙北通勤族搭車支付現在有新選擇！台北捷運、雙北聯營市區公車、新北捷運環狀線近日正式啟用手機「乘車碼」QR Code搭乘服務，這幾天如果有搭車，可以發現捷運閘門、公車刷卡機都已經更新成複合式設備，乘客只要出示手機乘車碼掃描，即可進出閘門或上下車，無須等待支付完成通知。

目前公車首波支援悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付等5家業者，捷運則開放17家業者使用QR乘車碼乘車，包括TWQR平台的9家金融機構，以及玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay。LINE Pay Money因系統開發測試尚未完成，正式開放日期將另行公告。使用前以下5大重點要注意，記得先設定好避免卡關。

乘車碼不是付款碼

乘車碼與一般消費付款碼不同，除了必須在支援的電子支付App中另行開啟「乘車碼」功能，使用時也別點錯位置。

先完成設定與儲值

搭車前須下載並更新App，完成銀行帳戶連結與儲值，並確認帳戶餘額充足；進站前若帳戶為負值，將無法進站。

進出站要用同一帳戶

捷運進、出站必須使用相同支付帳戶，否則無法正確扣款與累計優惠；出站時餘額不足，支付業者可代墊1次。

先打開乘車碼再靠近感應區

為加快通行，進站前先開啟App並調高螢幕亮度，對準正確感應視窗、保持適當距離；公車刷卡機掃碼位置不一，上下車需特別注意。

優惠與轉乘有差異

使用乘車碼搭北捷可享常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入該帳戶。若使用不同支付工具或不同帳戶，乘車次數無法合併計算。而公車與捷運轉乘優惠目前僅悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay支援，有轉乘需求建議優先選用。

至於信用卡感應乘車，目前僅台新銀行所發行之VISA、Mastercard、JCB信用卡及簽帳金融卡率先進行6個月的上線使用測試，可持實體卡片，或Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay行動支付綁定台新卡，於手機解鎖後，於閘門「信用卡」區感應通行。其他銀行信用卡，以及免解鎖、快速感應過閘功能，則預計7月才會開放。 雙北捷運、公車正式啟用手機「乘車碼」QR Code搭乘服務。記者黃筱晴／攝影