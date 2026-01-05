回響／旅宿業實習新制上路！明訂外籍實習生津貼不得低於最低工資

為補給旅宿人力缺口，交通部開放觀光旅宿業申請外籍生來台實習，卻因實習生非我國勞工，無法以勞基法保障。為此，觀光署修正實習要點，要求旅宿業者提供的實習津貼，不得低於勞動部公告的最低工資標準，但得扣除膳宿費；另實習時間每日不得超過8小時、每周不超過40小時，新規今起公布實施。

為補給旅宿人力缺口，交通部開放觀光旅宿業申請外籍生來台實習，業界以大專以上外籍實習生補足部分缺口，去年有逾2700人申請，我國核准約1900人，並要求來台實習時間不得超過其學制一半。但美其名「實習」，外籍實習生提供勞務，卻無薪資、工時、職安衛生保障，形同免洗勞力。

對此，觀光署修正「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，以加強實習生來台實習權益保障，包含一定實習津貼、禁止不當剝削等，以及明確規範實習生學生資格，修正內容今公布實施。

要點增訂，旅宿業者委託代理單位辦理外籍生來台實習事宜，應於簽訂契約內，規定代理單位不得向實習生收費，避免學生負擔不當費用，降低債務束縛、強迫勞動等風險。

外籍生從事學習訓練以外的勞務提供或工作事實者，其獎助金及生活津貼合計，不得低於勞動部公告的最低工資標準，並得扣除膳宿費。

根據勞動部公告，今年元旦起，每月最低工資為2萬9500元；膳宿費則以2007年勞委會（勞動部前身）函釋，以5000元為上限。

外籍生實習時間每日不超過8小時，每周不超過40小時；不得於晚間10時至翌晨6時之間實習，但經外籍生書面同意者不在此限。此外，業者在實習期滿後，應核發實習證明書，並於期滿30日內報觀光署備查。

若業者違反以上規定，觀光署得撤銷或廢止實習核准函，並視情節輕重，於3個月至2年內不受理其外籍實習生申請。

此外。實習要點也增列，要求外籍實習生年齡與就讀學制應相符，避免外籍人士假冒學生身分，藉由實習管道來台打工。外籍生須具備中文或英文基本語言能力，非英語系國家須通過華語文能力（TOCFL）或歐洲語言共同參考架構（CEFR）測驗入門級（A1）以上證明。