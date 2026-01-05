嬰兒海苔重金屬超標引媽媽圈恐慌 北市法務局籲各銷售平臺預防性下架

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

近期行政院消費者保護處新聞稿及媒體報導多款嬰幼兒海苔及相關食品經送第三方公正單位檢驗，發現產品內鉛、鎘等重金屬含量遠超法定標準，可能對嬰幼兒健康造成長期危害，尤其影響腦部、神經系統及腎臟等重要器官，引發社會關注。臺北市政府法務局5日表示，為維護消費安全，呼籲各銷售平臺先將該等產品預防性下架。

法務局指出，依消費者保護法規定，業者於提供商品或服務時，應確保符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性，並負相關舉證責任。商品有危害消費者安全與健康之虞時，應即回收商品或停止服務。基此，法務局消保官呼籲於臺北市政府衛生局正式公布檢驗結果前，相關銷售通路及平臺主動採取預防性下架措施，避免爭議商品持續流入市場並損害消費者身體健康。

消保官另指出，依據消費者保護法規定，業者販售商品不符當時科技或專業水準可合理期待之安全性而生損害於消費者或第三人時，生產、進口商與經銷商依法應負擔連帶賠償責任。消保官將持續檢視各通路及平臺業者對於爭議商品之預防性下架情形，並督促業者落實消費者保護法規範之相關責任。消保官也提醒消費者，於檢驗結果確定前，應停止食用爭議商品，並妥善保留發票及商品實體。如與業者間發生消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」諮詢或向所在縣市政府消保官提起申訴。

消費 海苔 消保官

