民眾提案廢除車輛改裝檢舉 交部：會依規定審查

有民眾提案應該廢除開放檢舉車輛改裝，交通部則回應，車輛改裝應按照規定，遭民眾檢舉案件將先依法審查，若有疑慮才會要車主至監理站臨時檢驗。

有民眾在公共政策網路參與平台中提案，應廢除民眾對車輛的非專業認知檢舉，累積已達5329人附議。提案表示，由於一般民眾對於驗車法規並不熟悉，不具有專業性，無法判斷車輛改裝是否合乎規定，因此建議廢除開放民眾檢舉改裝車輛。

對此，交通部今天發布新聞稿表示，考量國內交通特性與實務安全管理需求，在道路交通安全規則第23條、第23條之1及附件15訂有車輛可變更、不可變更項目及可變更項目的變更要件與檢驗基準規定。

交通部表示，不會禁止車輛改裝，但改裝必須符合法規規定，若有民眾檢舉，也將會依規定進行審查，如果有違規才會要求車主要到監理站進行臨時檢驗。

交通部說，將請公路局持續督導轄下公路監理機關審慎依規定審查檢舉案件。