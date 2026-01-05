近10年裝修冷氣造成30名勞工死亡 勞動部發布安全指引

根據勞動部統計，近10年勞工從事冷氣機安裝及維修作業共發生30件重大職業災害，造成30名勞工死亡，其中墜落為主要災害類型佔將近7成。為提升冷氣機安裝及維修作業安全，勞動部發布「冷氣安裝維修作業安全指引」，針對冷氣安裝與維修各階段作業說明安全施工程序與防護要領，強化業者及從業人員安全意識及防災能力。

職安署表示，統計近10年勞工從事冷氣機安裝及維修作業共發生30件重大職業災害，造成30名勞工死亡，其中墜落為主要災害類型佔將近7成，且冷氣機安裝工程多由微型企業或自營作業者承作施工，資源不足又缺乏危害意識，讓勞工暴露於高度的墜落風險，造成職業災害發生。

職安署指出，為強化作業安全，職安署邀集電器商業同業公會全國聯合會、新北市電器商業同業公會及內政部、經濟部等相關部會與勞動檢查機構等，進行多次研商，訂定適合實際需要之作業安全指引，供作業人員遵行，以維護其生命安全。

職安署強調，該指引係彙整各界實務經驗作法訂定，除促請業者應參照建立風險管理機制，確實做好相關防護設施及使用安全防護具外，後續將規劃辦理冷氣機安裝及維修作業人員安全宣導、教育訓練等措施，以確保人員作業安全。