UCC春節分流急診失效就退場？ 衛福部待盤點

中央社／ 台北5日電

衛福部推動假日急症中心，上路將屆2個月，醫師工會質疑運作低迷，原盼今年9天春節連假分流急診人潮，若成效不如預期是否考慮退場。健保署長陳亮妤對此表示，將由衛福部進行整體盤點。

國內去年初出現前所未見的急診壅塞，民眾、醫護怨聲載道。衛生福利部中央健康保險署參考日本，推動假日急症中心（Urgent Care Center, UCC），治療對象為檢傷分類第4至第5級輕症患者，營運時間是週日或連續假日的「早8到晚12」，由基層診所醫師輪值。

根據健保署統計，去年11月至今全國UCC每天看診人數僅約350人，不及1間急救責任醫院1日看診人數，甚至有數天連300人都不到。醫師職業工會認為，UCC應設置預期達成目標值，若經嘗試仍無法達成預期成果，應及時退場止損，或另尋其他場址。

陳亮妤今天出席台灣癌症基金會晴嶼心理諮商所開幕記者會，會前接受媒體聯訪，被問到工會質疑UCC運作成效低迷，當初UCC盼在9天農曆春節連假疏散急診就醫人潮，若春節連假就診人數仍不盡理想，是否考慮UCC退場。她表示，衛福部將進行整體盤點。

陳亮妤說明，因UCC屬於跨司署業務，涉及照護司、醫事司及資訊處等多個角色，因此會依循衛福部整體盤點結果推動。UCC自上路以來，據點選擇主要尊重地方衛生局規劃，相關經費則由健保署主責。未來也將依據實際成效進行評估，進一步檢視UCC設置地點是否合適。

健保署副署長張禹斌表示，衛福部長石崇良已指示UCC上路滿半年、也就是今年4月將全面檢討，包含設置據點與給付制度等。現階段南部UCC就診情況較熱絡，主因是民眾赴當地醫學中心及急診壅塞醫院，醫師會主動說明與宣導，引導分流就醫，盼雙北醫學中心及急診壅塞醫院比照。

健保署 衛福部 醫師

