UCC春節分流急診失效就退場？ 衛福部待盤點
衛福部推動假日急症中心，上路將屆2個月，醫師工會質疑運作低迷，原盼今年9天春節連假分流急診人潮，若成效不如預期是否考慮退場。健保署長陳亮妤對此表示，將由衛福部進行整體盤點。
國內去年初出現前所未見的急診壅塞，民眾、醫護怨聲載道。衛生福利部中央健康保險署參考日本，推動假日急症中心（Urgent Care Center, UCC），治療對象為檢傷分類第4至第5級輕症患者，營運時間是週日或連續假日的「早8到晚12」，由基層診所醫師輪值。
根據健保署統計，去年11月至今全國UCC每天看診人數僅約350人，不及1間急救責任醫院1日看診人數，甚至有數天連300人都不到。醫師職業工會認為，UCC應設置預期達成目標值，若經嘗試仍無法達成預期成果，應及時退場止損，或另尋其他場址。
陳亮妤今天出席台灣癌症基金會晴嶼心理諮商所開幕記者會，會前接受媒體聯訪，被問到工會質疑UCC運作成效低迷，當初UCC盼在9天農曆春節連假疏散急診就醫人潮，若春節連假就診人數仍不盡理想，是否考慮UCC退場。她表示，衛福部將進行整體盤點。
陳亮妤說明，因UCC屬於跨司署業務，涉及照護司、醫事司及資訊處等多個角色，因此會依循衛福部整體盤點結果推動。UCC自上路以來，據點選擇主要尊重地方衛生局規劃，相關經費則由健保署主責。未來也將依據實際成效進行評估，進一步檢視UCC設置地點是否合適。
健保署副署長張禹斌表示，衛福部長石崇良已指示UCC上路滿半年、也就是今年4月將全面檢討，包含設置據點與給付制度等。現階段南部UCC就診情況較熱絡，主因是民眾赴當地醫學中心及急診壅塞醫院，醫師會主動說明與宣導，引導分流就醫，盼雙北醫學中心及急診壅塞醫院比照。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言