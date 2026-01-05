快訊

警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢播25分施虐影片「慘不忍睹」

川普忙突襲委國...不忘抽空與馬斯克共進美好晚餐 1句話曝心情

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

完善旅宿外籍實習生保障 獎助金及津貼比照最低工資

中央社／ 台北5日電

為了完善旅宿業外籍實習生保障，觀光署今天公告相關要點規範，包含獎助金及津貼比照最低工資、每天實習時數不得超過8小時、夜間時段原則上不得安排實習等。

為了補足旅宿業的人力缺口，交通部觀光署去年開放外籍實習生來台實習旅宿業工作，去年開放後共有1900多名學生來台實習，但相關權益保障仍讓外界擔心不足，出現假實習、真打工狀況。

觀光署今天公告觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點，明定相關保障規範。

根據要點內容，外籍實習生來台實習期間，從事學習訓練以外的勞務提供或工作事實者，獎助金及津貼合計不得低於最低工資標準，但可扣除膳宿費用。

依據勞動部規定，今年每月最低工資為新台幣2萬9500元、每小時最低工資為196元。觀光署說，膳宿費用部分，參考勞動部過去函釋規定，建議以5000元為上限。

休息時間部分，要點中規定外籍學生來台實習期間，每天實習時數不得超過8小時，且每週不得超過40小時；如未獲實習生同意，晚間10時到清晨6時不能安排實習。

要點中明定，不得有變相增加實習時間、苛扣實習津貼、扣留護照或限制人身自由等情事，實習單位應注意外籍實習生的人身安全，以及實施安全衛生教育訓練及採取必要的安全衛生設備及措施。

觀光署表示，實習生委託代理人或代辦機構辦理外籍實習生來台時，應於與代理人或代辦機構簽訂的契約內，規定不得向外籍實習生收取費用。

觀光署指出，外籍實習生的保險部分，要求實習單位必須投保適當商業保險，至少要包含團體傷害險或職業災害保險，並報觀光署備查。

在外籍實習生來台資格方面，根據最新要點，除了至少須完成一學期學業外，年齡與就讀學制也必須相符，且具備中文或英文基本語言能力。

觀光署表示，若實習單位違反相關規定，經通知改善卻未改善，可依情節輕重，在3個月到2年內不受理外籍實習生的來台申請。

實習 觀光署 最低工資

延伸閱讀

最低時薪漲到比營業額高！飲料店夫妻哀號：誰要開店當老闆

熊襲頻傳！觀光署要求強化「熊害資訊」領隊需掌握熊蹤彈性調整行程

元旦是法定假日！勞動部提醒：雇主應依法給假並給薪

元旦上班 勞動部：雇主應加倍發給工資

相關新聞

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

雙北通勤族搭車支付現在有新選擇！台北捷運、雙北聯營市區公車、新北捷運環狀線近日正式啟用手機「乘車碼」QR Code搭乘服...

爬山膝蓋痛、久站腰好痠？別怪老化！醫師：問題可能出在你的「腳型」

去年演藝圈「閃兵」事件引爆全民關注，兵役體檢標準再度成為焦點，其中「扁平足不用當兵」更掀起廣泛討論。聯新運動醫學中心林頌...

雙北通勤族小確幸！「乘車碼」功能正式上線 多元支付優惠拿好拿滿

台北捷運、雙北聯營市區公車及新北捷運環狀線近日正式啟用手機「乘車碼」QR Code搭乘服務，民眾只要打開手機App掃碼即...

天氣一冷「機車就發不動」 車行師傅教解決方法：不怕低溫

冬天除了讓人感到寒冷、出門不方便外，對機車族也是一大挑戰，因為冬天常常太冷，讓「機車發不動」。對此，車行師傅日前指出，機車發不動大部分是因為「低溫導致電瓶內的化學物質活性降低」，解決方法除了平常追蹤電瓶壽命之外，也建議更換為「鋰鐵電池」，這樣可以讓機車更省油，又不用擔心冬天低溫機車發不動。

回響／旅宿業實習新制上路！明訂外籍實習生津貼不得低於最低工資

為補給旅宿人力缺口，交通部開放觀光旅宿業申請外籍生來台實習，卻因實習生非我國勞工，無法以勞基法保障。為此，觀光署修正實習...

不怕冷一定就是「身體好」？ 醫提醒：3問題恐出現

這兩天天氣回暖，不過根據氣象預報，明（6）日又將變冷，這週氣溫更可能掉到5度以下，許多人都準備好厚大衣要禦寒了，不過也有民眾特別不怕冷，冬天也能穿短褲短袖，對此，醫師黃軒表示「長期對低溫沒反應，要注意可能是甲狀腺或自律神經出問題」，不能全部都當作「體質好」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。