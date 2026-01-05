蹲式馬桶細菌數逾數千倍 彭啓明：未來幾年坐式馬桶要提高至8成

環境部今與大安森林公園之友基金會於環境部前共同展示「環保心舞台-如廁新紀元」展品，推廣「衛生紙丟馬桶」等如廁觀念，同時也提到蹲式馬桶對年長者的不便，以及帶來的衛生問題。環境部長彭啓明指出，全國公廁約4.5萬座，但約5成仍是蹲式馬桶，未來幾年的目標將把坐式馬桶提高至8成。

環境部長彭啓明受訪表示，目前全國公廁約4.5萬座，但仍有一半是蹲式馬桶，然而蹲式馬桶不利長者使用，其細菌數甚至是坐式的數千倍，環境部會鼓勵各縣市政府及公營單位，新廁所的建置會以坐式為主，也會針對公家機關訂定相關指引，目標幾年內把坐式的比率提高到8成。

針對民眾擔憂的衛生問題，彭啓明說，現在多公廁間都有酒精供民眾消毒使用，並不是太大的問題。

大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生指出，我國是全世界唯一還在宣導衛生紙丟馬桶外的國家，這樣對環境衛生式相當不好的，而我國也是少數還在新設蹲式馬桶的國家，然而各國都在逐步減少市區與郊區的蹲式廁所，而歐美人士一輩子甚至沒有用過蹲式馬桶，每每來台旅遊總會被蹲式馬桶「嚇到」，如果台灣廁所沒管理好，觀光也不會好。

立委張雅琳表示，坐式馬桶對長輩而言非常重要，如果坐式馬桶不夠，年長者就會使用無障礙廁所，但這樣又會擠壓到身障者的需求。

立委黃珊珊則指出，蹲式馬桶的細菌數遠高於坐式馬桶，台灣應該走向世界，讓每個人都能有安全乾淨的廁所可以使用，蹲式馬桶必須被「消滅」。