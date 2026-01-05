天氣一冷「機車就發不動」 車行師傅教解決方法：不怕低溫

冬天除了讓人感到寒冷、出門不方便外，對機車族也是一大挑戰，因為冬天常常太冷，讓「機車發不動」。對此，車行師傅日前指出，機車發不動大部分是因為「低溫導致電瓶內的化學物質活性降低」，解決方法除了平常追蹤電瓶壽命之外，也建議更換為「鋰鐵電池」，這樣可以讓機車更省油，又不用擔心冬天低溫機車發不動。

日前台中光葳機車工坊店長「杯偷」在IG發布影片，指出他最近接到很多道路救援，都是因為引擎發不動。一般傳統機車的電瓶，是用鉛製電極與硫酸溶液組成的「鉛酸電池」供電，但如果天氣冷的時候，會讓「鉛酸電池」內的化學反應活性大幅降低，所以造成瞬間啟動的電流不夠，導致引擎無法自然發動。

他總結三點解決方法，第一種是換「鋰鐵電池」，這款電池不會因為溫度而導致問題；第二則是讓電瓶保持在一定的壽命以上，去修車行用電瓶檢測儀，確認電池保持在50%以上，這樣就可以確保冬天騎機車可發動；最後一種方式，他則幽默表示「中午再騎車」，避免一大早氣溫10度以下要發動引擎，出現發不動的窘境。

除了天氣會影響機車是否能發動外，《聯合新聞網》過去也曾報導，機車如果放太久都沒有啟動，可能會導致電瓶沒電發不動，建議固定每週要發動半小時，或者長時間不騎機車的話，要拔掉電瓶，避免電瓶沒電，造成機車無法使用。