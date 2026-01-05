92歲長者不想麻煩子女隱忍腹痛 竟是大腸癌腫瘤破裂

台中一名92歲長者隱忍腹痛，直到痛到無法走路才到醫院；澄清醫院中港院區大腸直腸科外科醫師陳周誠今天說，檢查發現患者大腸癌腫瘤已破裂，隨時可因敗血症致命。

陳周誠透過新聞稿說明，這名92歲患者平常身體無異狀，只是幾個月來覺得右下腹隱隱作痛，能忍就忍，不想給子女帶來麻煩，直到最近真的痛到無法走路，才由兒子陪同看了胃腸肝膽科門診。

陳周誠表示，患者經腹部電腦斷層檢查，發現右下腹部有約10公分大腫瘤，外形呈不規則狀，診斷是大腸癌並已破裂，隨時可因敗血症致命，緊急收治住院會診大腸直腸外科進行手術。

陳周誠指出，手術發現患者右側大腸腫瘤約5.6公分大，腫瘤鑿穿大腸壁，溢出腫瘤物形成約4.9公分大破裂範圍，侵犯到迴腸末段，經手術切除大腸癌患部5公分，受癌細胞侵犯的迴腸55公分，再將小腸與大腸精密吻合，築出一新通道，維持腸道暢通，患者術後恢復良好。

由於患者大腸癌長在右側大腸最深處、位於盲腸上方的大腸裡，陳周誠認為，很不容易發現，就算長了癌腫瘤，因此段大腸直徑較大又加上經過此段大腸的糞便水份較高，患者比較難感覺有大便異常的病識感。

陳周誠根據臨床醫學統計指出，大腸癌發生在左側大腸占7成，在右側大腸占3成，右側大腸癌雖然不容易發現，目前糞便潛血檢查最為方便，一旦發現糞便有潛血現象，一定要做進一步腹部電腦斷層，找出癌蹤跡及早治療。