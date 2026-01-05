爬山膝蓋痛、久站腰好痠？別怪老化！醫師：問題可能出在你的「腳型」

去年演藝圈「閃兵」事件引爆全民關注，兵役體檢標準再度成為焦點，其中「扁平足不用當兵」更掀起廣泛討論。聯新運動醫學中心林頌凱醫師指出，過去扁平足被列為免役條件，與服役環境密切相關；早期因兵役期長、行軍負重頻繁，且醫療與輔具資源有限，扁平足者確實容易出現足底疼痛、筋膜炎等問題，影響訓練成效，因而被視為不適服役的條件之一。

林頌凱指出，扁平足可分為先天結構性與後天功能性兩類，並非所有扁平足都會妨礙活動。現在臨床更關注足部是否失衡、是否引發疼痛或影響行走能力，而非單純以腳型外觀作為判定標準。

這樣的觀念也適用於一般民眾，以足弓高低為例，高足弓與低足弓沒有絕對的優劣之分。林頌凱表示，高足弓的腳型彈性與回彈力較佳，推進速度快，適合需要快速啟動或爆發力的運動，但吸震能力較弱，長時間負重行走或耐力型活動，較容易出現不適；低足弓的腳型足底接觸面積較大，穩定度與吸震能力較佳，適合長時間行走或耐力型活動，但在需要速度與快速反應的運動中，效率可能較差。

腰痠、膝痛 一連串代償的結果

他強調，腳型本身沒有問題，問題在於腳型特性是否與日常活動、工作型態或運動習慣相符。當結構與功能失去平衡，身體才會開始出現代償與疼痛。像門診中就常遇到腰痠背痛，爬山上下樓梯時膝蓋不適的患者，一開始都先懷疑是年紀大了退化，或者是運動造成的傷害，但膝蓋或下背不適，往往可能是從每天承受全身重量的「腳」開始。

林頌凱說，足部是全身力學的起點。站立、行走、跑步時，地面的反作用力會先由腳承受，再往上傳到腳踝、膝蓋、髖關節與下背。當足部支撐不穩、長期受力失衡，身體就必須用其他部位補上，也就是所謂的代償作用，時間一久，自然出現痠痛。若足部前後受力已經改變，穩定度不足，爬山和跑步時壓力就更容易集中到膝蓋與下背，尤其在下坡或長時間負重時特別明顯。這也是為什麼有些人即使沒有重大運動傷害，卻長期腰痠背痛。

足部檢測就像驗光 必須測量清楚

那麼，該如何找出足部的問題？林頌凱建議，可以利用足部檢測了解自己的腳。他形容，足部檢測就像配眼鏡前一定要先驗光。眼睛如果只靠感覺配眼鏡，很容易戴了頭暈；腳也是一樣，只看外觀大小或憑經驗，很難真正找出問題，必須透過量測，才能知道該如何對症下藥。

他指出，現在有全新研發的「全方位3D動態科技足測」系統，結合2D與3D、靜態與動態的分析方式，不只看腳的外型，也能觀察站立與行走時的足壓變化。2D量測可了解平面結構與基本受力，3D則補足立體楦寬圍度資訊；靜態檢測看站姿，動態檢測看走路，了解腳在選鞋時需要的空間與支撐條件。靜態檢測觀察站立時足壓如何分布；動態檢測則是在行走過程中，分析每一步腳底壓力的變化，交叉比對後，才能真正還原足部在日常生活中的實際狀態。

林頌凱強調，「每個人的腳都是天生的結構安排，只要靜態結構與動態功能能夠協調，就是一雙適合自己的腳。」真正需要留意的是當活動型態與腳型特性不相符時，缺乏適當的支撐，日積月累就會造成身體不適 。

他提醒，痠痛不一定是老化的必然結果，與其急著減少活動，不如先透過檢測了解自己的腳型特質，早期發現足部問題，找到適合的鞋子或輔具協助，也能以運動改善。只要及早介入，預防惡化，運動和生活都能走得長久、走得健康。