逾9成癌友怕復發…診斷第一年最常想不開 衛福部推動腫瘤心理支持方案
台灣罹癌人數持續增加，確診後常伴隨焦慮、憂鬱、死亡恐懼、失眠困擾、治療副作用，以及龐大的醫療負擔壓力等。研究顯示，台灣癌症患者在被診斷後的第一年，自殺風險是一般民眾5.5倍，衛福部心健司將推動「腫瘤心理支持方案」，接住每一個病患。
衛福部國健署上周公布「112年癌症登記報告」，新發生癌症人數為13萬8051人，且癌症時鐘比111年快了14秒，平均每3分48秒就有1人罹癌。中壯年族群面臨生涯和家庭衝擊，心理健康議題日益重要。
健保署長陳亮妤表示，腫瘤患者第一年是治療關鍵期，醫療科技進步，治療選擇愈來愈多，大幅提升治癒機率，但癌友面對疾病的恐懼與壓力，負面情緒影響免疫功能。研究顯示，台灣癌症患者在被診斷後的第一年，自殺風險是一般民眾的5.5倍，最主要受到心理衝擊、經濟壓力，對生活事物感到失落，這段時間是「自殺高峰期」。
陳亮妤指出，確診第一年壓力最大，病人在醫院進進出出，身體病痛常與憂鬱、焦慮等心理問題交織。而離開醫院後，大多時間都是在社區，非常需要社區的心理支持，未來衛福部心健司將推動「腫瘤心理支持方案」，並增加年輕族群諮商。她強調，癌症治療並不是以司署為中心提供支持，而是「以病人為中心」，接住每一個病患。
國際研究顯示，心理社會狀態有高度韌性的癌友，其生活品質、存活率、和存活時間都明顯較佳。國健署長沈靜芬表示，癌症防治不是只有篩檢、醫療救治，還有心理支持、營養照護、經濟補助、親子關係等，突如其來的巨變打亂生涯規畫。癌症對個人、家庭影響巨大，需要各方面的資源以及支援幫助癌友共度難關。
台灣癌症基金會於2013年成立心理諮商中心提供專業支持，迄今累計服務4290人次，服務量較初期成長近2倍。近半年，等待諮商的病友已達37位。台灣癌症基金會執行長張文震表示，今年正式升級成立「晴嶼心理諮商所」，將諮商室由1間擴增至5間，共聘用10位諮商師，其中8人為癌症康復者、癌症家屬。
張文震說，心理諮商需求不分性別，近三年男性使用心理諮商比率，已由17%提升至22%。而男性平均諮商次數6.37次，高於女性的5.3次，顯示男性同樣有情緒需求，更需要被引導說出心裡的話，強化心理健康韌性。尋求專業心理治療非常重要，有助於改善確診衝擊、治療焦慮、復發擔憂及人際溝通等困境，若不尋求資源，男性癌友的自殺風險更高於一般人。
台癌提出全國首創「5+5心理社會處方」，提供5次免費心理諮商，並同步評估病友營養支持、財務支持、家庭照護、身心靈康復支持、心理諮商必要性延長共5大實務需求。張文震建議，癌友若出現失落經驗、生活適應、個人情緒、家庭衝突等問題，可先利用免費諮商資源，勇敢踏出第一步，就能開始改變。
