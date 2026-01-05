快訊

竊台積電2奈米核心技術 高檢署再揪出1內鬼…起訴求刑8年

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

想賺高薪被男友哄騙至柬埔寨 20歲女網紅雙腿骨折被棄街頭

聽新聞
0:00 / 0:00

逾9成癌友怕復發…診斷第一年最常想不開 衛福部推動腫瘤心理支持方案

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
各領域專家呼籲，應強化癌症病友面對治療的心理健康韌性，有助於提升生活品質、存活率。記者廖靜清／攝影
各領域專家呼籲，應強化癌症病友面對治療的心理健康韌性，有助於提升生活品質、存活率。記者廖靜清／攝影

台灣罹癌人數持續增加，確診後常伴隨焦慮、憂鬱、死亡恐懼、失眠困擾、治療副作用，以及龐大的醫療負擔壓力等。研究顯示，台灣癌症患者在被診斷後的第一年，自殺風險是一般民眾5.5倍，衛福部心健司將推動「腫瘤心理支持方案」，接住每一個病患。

衛福部國健署上周公布「112年癌症登記報告」，新發生癌症人數為13萬8051人，且癌症時鐘比111年快了14秒，平均每3分48秒就有1人罹癌。中壯年族群面臨生涯和家庭衝擊，心理健康議題日益重要。

健保署長陳亮妤表示，腫瘤患者第一年是治療關鍵期，醫療科技進步，治療選擇愈來愈多，大幅提升治癒機率，但癌友面對疾病的恐懼與壓力，負面情緒影響免疫功能。研究顯示，台灣癌症患者在被診斷後的第一年，自殺風險是一般民眾的5.5倍，最主要受到心理衝擊、經濟壓力，對生活事物感到失落，這段時間是「自殺高峰期」。

陳亮妤指出，確診第一年壓力最大，病人在醫院進進出出，身體病痛常與憂鬱、焦慮等心理問題交織。而離開醫院後，大多時間都是在社區，非常需要社區的心理支持，未來衛福部心健司將推動「腫瘤心理支持方案」，並增加年輕族群諮商。她強調，癌症治療並不是以司署為中心提供支持，而是「以病人為中心」，接住每一個病患。

國際研究顯示，心理社會狀態有高度韌性的癌友，其生活品質、存活率、和存活時間都明顯較佳。國健署長沈靜芬表示，癌症防治不是只有篩檢、醫療救治，還有心理支持、營養照護、經濟補助、親子關係等，突如其來的巨變打亂生涯規畫。癌症對個人、家庭影響巨大，需要各方面的資源以及支援幫助癌友共度難關。

台灣癌症基金會於2013年成立心理諮商中心提供專業支持，迄今累計服務4290人次，服務量較初期成長近2倍。近半年，等待諮商的病友已達37位。台灣癌症基金會執行長張文震表示，今年正式升級成立「晴嶼心理諮商所」，將諮商室由1間擴增至5間，共聘用10位諮商師，其中8人為癌症康復者、癌症家屬。

張文震說，心理諮商需求不分性別，近三年男性使用心理諮商比率，已由17%提升至22%。而男性平均諮商次數6.37次，高於女性的5.3次，顯示男性同樣有情緒需求，更需要被引導說出心裡的話，強化心理健康韌性。尋求專業心理治療非常重要，有助於改善確診衝擊、治療焦慮、復發擔憂及人際溝通等困境，若不尋求資源，男性癌友的自殺風險更高於一般人。

台癌提出全國首創「5+5心理社會處方」，提供5次免費心理諮商，並同步評估病友營養支持、財務支持、家庭照護、身心靈康復支持、心理諮商必要性延長共5大實務需求。張文震建議，癌友若出現失落經驗、生活適應、個人情緒、家庭衝突等問題，可先利用免費諮商資源，勇敢踏出第一步，就能開始改變。

台灣癌症基金會今年正式升級成立「晴嶼心理諮商所」。記者廖靜清／攝影
台灣癌症基金會今年正式升級成立「晴嶼心理諮商所」。記者廖靜清／攝影

心理諮商 腫瘤 確診 憂鬱 癌症

延伸閱讀

中華郵政推壽險保單借款紓困方案 優惠利率2.165%申辦至3月底

能當爸媽嗎？年輕癌友生育力保存QA解惑

15至49歲育齡癌友人數破2萬 癌症希望基金會：僅22%轉介凍精、凍卵

癌症時鐘又快轉！癌後心理支持資源缺乏 病團設諮商所提供6次免費諮商

相關新聞

影／等了4年首度亮相！台鐵集集線今復駛 民眾搶拍彩繪列車

台鐵集集支線因災受損停駛逾4年，經施工復建，今天復駛通車至集集站，由藝術家洪易打造專屬彩繪列車也首度亮相。交通部長陳世凱...

推廣衛生紙丟馬桶 彭啓明爆：立法院化糞池「五花八門」連預算書都有

環境部今與大安森林公園之友基金會於環境部前共同展示「環保心舞台-如廁新紀元」展品，推廣「衛生紙丟馬桶」等如廁觀念。環境部...

爬山膝蓋痛、久站腰好痠？別怪老化！醫師：問題可能出在你的「腳型」

去年演藝圈「閃兵」事件引爆全民關注，兵役體檢標準再度成為焦點，其中「扁平足不用當兵」更掀起廣泛討論。聯新運動醫學中心林頌...

近10年裝修冷氣造成30名勞工死亡 勞動部發布安全指引

根據勞動部統計，近10年勞工從事冷氣機安裝及維修作業共發生30件重大職業災害，造成30名勞工死亡，其中墜落為主要災害類型...

蹲式馬桶細菌數逾數千倍 彭啓明：未來幾年坐式馬桶要提高至8成

環境部今與大安森林公園之友基金會於環境部前共同展示「環保心舞台-如廁新紀元」展品，推廣「衛生紙丟馬桶」等如廁觀念，同時也...

強冷空氣南下路面可能結冰 合歡山公路夜間封閉

合歡山仍有前波降雪殘冰，加上強冷空氣南下，交通部公路局今天表示，台14甲線高海拔路段夜間有結冰機率，18公里處翠峰至41...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。