不怕冷一定就是「身體好」？ 醫提醒：3問題恐出現

聯合新聞網／ 綜合報導
寒流到來，有醫師特別提醒「不怕冷不代表身體好」，可能有3種身體問題。示意圖。圖／AI生成

這兩天天氣回暖，不過根據氣象預報，明（6）日又將變冷，這週氣溫更可能掉到5度以下，許多人都準備好厚大衣要禦寒了，不過也有民眾特別不怕冷，冬天也能穿短褲短袖，對此，醫師黃軒表示「長期對低溫沒反應，要注意可能是甲狀腺或自律神經出問題」，不能全部都當作「體質好」。

胸腔暨重症醫師黃軒在臉書表示，很多人對「脂肪」的印象停留在囤積熱量，但其實人體對寒冷的感受，不是溫度計，而是神經＋血管＋大腦的整合結果，而人體有一種「棕色脂肪」，功能不是囤熱量，而是直接燒掉產熱。所以棕色脂肪活性高的人，在低溫下能快速產生熱量，主觀冷感顯著降低，也就是「這種人的身體自帶暖爐」。

至於棕色脂肪的多寡跟活性，這無法透過後天鍛鍊來決定，而是由基因、年齡、生活環境有關，像是年輕族群有比較多的棕色脂肪，還有是否長期暴露於低溫的環境中。

除了脂肪型態外，是否有運動習慣也會影響怕冷程度，黃軒醫師指出，規律運動的人肌肉量往往比較高，而肌肉本身就是產熱器官，也可以提高基礎代謝率，讓自律神經調節更有效率，所以即使穿得比較少，核心體溫也能比較穩定。

因此黃軒醫師提醒，如果有人「天氣很冷，卻異常不覺得冷」，同時伴隨著幾個症狀：疲倦、體重異常下降、心悸、手抖、皮膚乾燥或怕熱，就要小心可能是甲狀腺功能異常、自律神經失調、感覺神經問題，因此「不怕冷不等於一定健康」。

