防堵非洲豬瘟「家戶廚餘禁餵豬」 廚餘機買氣年增九倍

為防堵非洲豬瘟，家戶廚餘不能餵豬，台中市政府啟動「家用廚餘機補助計劃」，也帶動廚餘處理相關家電需求引爆，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物統計，「廚餘機」訂單量相較去年年增飆升九倍。其中以具備高溫烘乾研磨功能、免安裝且容量在2~5公升的機型最受青睞，顯示民眾在追求環保減量的同時，也高度重視操作便利性與補助後的超高CP值。

台中市政府經濟發展局日前(1月2日)啟動「家用廚餘機補助計畫」申請，凡設籍台中市並購買合規機型廚餘機，可申請5,000元補助。PChome 24h購物保釋，政策一出，加上農曆年前除舊布新的需求，帶動廚餘處理家電需求瞬間引爆，「廚餘機」立刻躍升近期熱搜關鍵字；因此次補助金額有感，「廚餘機」訂單量相較去年年增飆升九倍。

PChome 24h購物表示，即日起更推出「家電尾牙祭」，熱門機種現貨免等，全館指定機型最低5折起，若搭配台中市政府補助5,000元，與星展PChomePrime聯名卡最高6%回饋，新戶再享首刷禮贈1,000 P幣，補助加上優惠回饋最高上看萬元！針對消費者最關注的熱銷機型，PChome 24h購物熱銷廚餘機Top3首選推薦：主打美型與殺菌功能的「KUDI 庫迪3L UV智能廚餘機」，內建UVC紫外線殺菌燈與雙重活性碳濾芯，有效杜絕異味與細菌，下殺約23折，限時特價3,980元；銷售排名第二為擁有5公升大容量與高效研磨技術的「Foodcycler 廚餘大師Pro FC-100TW 五合一家用廚餘機」，能處理骨頭硬殼，是大家庭的廚房救星，優惠價12,280元；以及「KUDI庫迪4.5l DACO廚餘機PRO」優惠價6,990元，升級4.5公升大容量搭配強勁絞碎力，滿足高頻率開伙家庭需求。