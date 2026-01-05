快訊

竊台積電2奈米核心技術 高檢署再揪出1內鬼…起訴求刑8年

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

想賺高薪被男友哄騙至柬埔寨 20歲女網紅雙腿骨折被棄街頭

防堵非洲豬瘟「家戶廚餘禁餵豬」 廚餘機買氣年增九倍

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
家戶廚餘不能餵豬，台中市政府啟動「家用廚餘機補助計劃」，也帶動廚餘處理相關家電需求引爆。本報資料照片
家戶廚餘不能餵豬，台中市政府啟動「家用廚餘機補助計劃」，也帶動廚餘處理相關家電需求引爆。本報資料照片

為防堵非洲豬瘟，家戶廚餘不能餵豬，台中市政府啟動「家用廚餘機補助計劃」，也帶動廚餘處理相關家電需求引爆，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物統計，「廚餘機」訂單量相較去年年增飆升九倍。其中以具備高溫烘乾研磨功能、免安裝且容量在2~5公升的機型最受青睞，顯示民眾在追求環保減量的同時，也高度重視操作便利性與補助後的超高CP值。

台中市政府經濟發展局日前(1月2日)啟動「家用廚餘機補助計畫」申請，凡設籍台中市並購買合規機型廚餘機，可申請5,000元補助。PChome 24h購物保釋，政策一出，加上農曆年前除舊布新的需求，帶動廚餘處理家電需求瞬間引爆，「廚餘機」立刻躍升近期熱搜關鍵字；因此次補助金額有感，「廚餘機」訂單量相較去年年增飆升九倍。

PChome 24h購物表示，即日起更推出「家電尾牙祭」，熱門機種現貨免等，全館指定機型最低5折起，若搭配台中市政府補助5,000元，與星展PChomePrime聯名卡最高6%回饋，新戶再享首刷禮贈1,000 P幣，補助加上優惠回饋最高上看萬元！針對消費者最關注的熱銷機型，PChome 24h購物熱銷廚餘機Top3首選推薦：主打美型與殺菌功能的「KUDI 庫迪3L UV智能廚餘機」，內建UVC紫外線殺菌燈與雙重活性碳濾芯，有效杜絕異味與細菌，下殺約23折，限時特價3,980元；銷售排名第二為擁有5公升大容量與高效研磨技術的「Foodcycler 廚餘大師Pro FC-100TW 五合一家用廚餘機」，能處理骨頭硬殼，是大家庭的廚房救星，優惠價12,280元；以及「KUDI庫迪4.5l DACO廚餘機PRO」優惠價6,990元，升級4.5公升大容量搭配強勁絞碎力，滿足高頻率開伙家庭需求。

廚餘 PChome 購物 環保

延伸閱讀

補助廚餘機1萬台…開放申請3天名額剩一半 盧秀燕：評估加碼

台中廚餘機萬台補助反應熱烈 盧秀燕：評估是否加碼

台中補助買廚餘機太搶手 民代呼籲市府擴大補助名額

獨／廚餘機處理後的廚餘去哪裡？ 肥料廠前幹部示警：還不能當肥料

相關新聞

影／等了4年首度亮相！台鐵集集線今復駛 民眾搶拍彩繪列車

台鐵集集支線因災受損停駛逾4年，經施工復建，今天復駛通車至集集站，由藝術家洪易打造專屬彩繪列車也首度亮相。交通部長陳世凱...

推廣衛生紙丟馬桶 彭啓明爆：立法院化糞池「五花八門」連預算書都有

環境部今與大安森林公園之友基金會於環境部前共同展示「環保心舞台-如廁新紀元」展品，推廣「衛生紙丟馬桶」等如廁觀念。環境部...

爬山膝蓋痛、久站腰好痠？別怪老化！醫師：問題可能出在你的「腳型」

去年演藝圈「閃兵」事件引爆全民關注，兵役體檢標準再度成為焦點，其中「扁平足不用當兵」更掀起廣泛討論。聯新運動醫學中心林頌...

近10年裝修冷氣造成30名勞工死亡 勞動部發布安全指引

根據勞動部統計，近10年勞工從事冷氣機安裝及維修作業共發生30件重大職業災害，造成30名勞工死亡，其中墜落為主要災害類型...

蹲式馬桶細菌數逾數千倍 彭啓明：未來幾年坐式馬桶要提高至8成

環境部今與大安森林公園之友基金會於環境部前共同展示「環保心舞台-如廁新紀元」展品，推廣「衛生紙丟馬桶」等如廁觀念，同時也...

強冷空氣南下路面可能結冰 合歡山公路夜間封閉

合歡山仍有前波降雪殘冰，加上強冷空氣南下，交通部公路局今天表示，台14甲線高海拔路段夜間有結冰機率，18公里處翠峰至41...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。