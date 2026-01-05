6日強烈大陸冷氣團南下 伴隨境外污染物影響空氣品質

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
大陸山東至上海一帶3日至5日出現霾害現象，研判6日白天起強烈大陸冷氣團將伴隨境外污染物移入影響臺灣空氣品質。示意圖／本報資料照片

環境部根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國大陸山東至上海一帶3日至5日出現霾害現象，研判6日白天起強烈大陸冷氣團將伴隨境外污染物移入影響臺灣空氣品質，全臺空氣品質多為橘色提醒等級，預估8日起中部以北地區空氣品質可望改善，南部地區位於下風處仍需留意污染物累積，呼籲民眾留意空氣品質變化。

環境部表示，4日中國大陸上海至山東一帶PM2.5小時濃度約65至160微克/立方公尺，污染物持續累積，6日至7日強烈大陸冷氣團南下影響，預估6日凌晨起境外污染物將伴隨強烈大陸冷氣團移入影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達40至60微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全臺空氣品質多為橘色提醒等級。預計8日起境外影響趨緩，中部以北地區空氣品質逐漸改善至普通等級，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。

空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。

空氣品質 冷氣團 霾害 PM2.5

