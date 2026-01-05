快訊

竊台積電2奈米核心技術 高檢署再揪出1內鬼…起訴求刑8年

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

想賺高薪被男友哄騙至柬埔寨 20歲女網紅雙腿骨折被棄街頭

強冷空氣南下路面可能結冰 合歡山公路夜間封閉

中央社／ 南投縣5日電
合歡山仍有前波降雪殘冰，加上強冷空氣南下，交通部公路局今天表示，台14甲線高海拔路段夜間有結冰機率，18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，下午5時至明晨7時預警封閉。圖／林保署南投分署提供
合歡山仍有前波降雪殘冰，加上強冷空氣南下，交通部公路局今天表示，台14甲線高海拔路段夜間有結冰機率，18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，下午5時至明晨7時預警封閉。圖／林保署南投分署提供

合歡山仍有前波降雪殘冰，加上強冷空氣南下，交通部公路局今天表示，台14甲線高海拔路段夜間有結冰機率，18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，下午5時至明晨7時預警封閉。

中區養護工程分局下午發布訊息表示，依氣象情資，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段夜間有路面結冰機率，為維護用路人安全，台14甲線18至41.5公里處，下午5時至明天上午7時預警封閉，車輛只出不進，明天上午視天氣及路況，決定限加掛雪鏈車輛通行或開放通行，請隨車攜帶雪鏈因應。

中區分局也表示，台14甲線31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛易打滑，此路段將雙向封閉管制，禁止通行；另外，因應台14甲線夜間封閉，台8臨37線中橫便道增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關通行。

中區分局表示，欲行經台8線、台14甲線用路人，雪季期間山區路況較難掌握，非必要勿前往，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；高山天氣嚴峻、變化迅速難預測，管制路段及方式視現況機動調整。

冷氣團

延伸閱讀

台1線通霄路段轎車衝出路面撞塌民宅圍牆 30歲男駕駛噴飛出車外亡

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

合歡山新年首場雪報到！武嶺、松雪樓如撒銀白糖霜美呆了

彰化熱心郵差遭路樹壓死 公路局拒國賠...竟還辯：他雨天送信有過失

相關新聞

影／等了4年首度亮相！台鐵集集線今復駛 民眾搶拍彩繪列車

台鐵集集支線因災受損停駛逾4年，經施工復建，今天復駛通車至集集站，由藝術家洪易打造專屬彩繪列車也首度亮相。交通部長陳世凱...

推廣衛生紙丟馬桶 彭啓明爆：立法院化糞池「五花八門」連預算書都有

環境部今與大安森林公園之友基金會於環境部前共同展示「環保心舞台-如廁新紀元」展品，推廣「衛生紙丟馬桶」等如廁觀念。環境部...

爬山膝蓋痛、久站腰好痠？別怪老化！醫師：問題可能出在你的「腳型」

去年演藝圈「閃兵」事件引爆全民關注，兵役體檢標準再度成為焦點，其中「扁平足不用當兵」更掀起廣泛討論。聯新運動醫學中心林頌...

蹲式馬桶細菌數逾數千倍 彭啓明：未來幾年坐式馬桶要提高至8成

環境部今與大安森林公園之友基金會於環境部前共同展示「環保心舞台-如廁新紀元」展品，推廣「衛生紙丟馬桶」等如廁觀念，同時也...

強冷空氣南下路面可能結冰 合歡山公路夜間封閉

合歡山仍有前波降雪殘冰，加上強冷空氣南下，交通部公路局今天表示，台14甲線高海拔路段夜間有結冰機率，18公里處翠峰至41...

逾9成癌友怕復發…診斷第一年最常想不開 衛福部推動腫瘤心理支持方案

台灣罹癌人數持續增加，確診後常伴隨焦慮、憂鬱、死亡恐懼、失眠困擾、治療副作用，以及龐大的醫療負擔壓力等。研究顯示，台灣癌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。