影／因「馬桶」有共識 朝野立委共推如廁新文化
環境部下午舉行記者會，公布「環保心舞台-如廁新紀元」展品，本次展示由環境部與大安森林公園之友基金會共同合作，展示如廁設備的構造及演進，推廣「衛生紙丟馬桶」等如廁文化，記者會上朝野立委也齊聚一堂，除了對衛生紙沖馬桶有共識外，也希望未來讓台灣公共廁所不再有蹲式廁所，全面改成更友善的馬桶。
環境部部長彭啓明表示，男性一生中在馬桶上的時間加總長達一年，女性則高達一年半，因此乾淨、舒適且科技性的如廁環境，對一般人的重要性不言而喻。廁所也象徵著國家對公共衛生、環境保護以及人權尊嚴的重視，本次展出六款不同機能的馬桶設備，也希望讓大眾多了解馬桶，用更衛生、更安全的方式使用。
