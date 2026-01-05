快訊

影／因「馬桶」有共識 朝野立委共推如廁新文化

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
環境部今天開始展出「環保心舞台-如廁新紀元」公共展品，宣導衛生紙可丟馬桶等如廁文化，環境部長彭啓明（中）出席外，國民黨立委王育敏（左一）、洪孟楷（右三）、民眾黨立委黃珊珊（左二）、民進黨立委吳沛憶（右一）、張雅琳（右二）、郭昱晴（左三）一同出席。記者曾原信／攝影
環境部今天開始展出「環保心舞台-如廁新紀元」公共展品，宣導衛生紙可丟馬桶等如廁文化，環境部長彭啓明（中）出席外，國民黨立委王育敏（左一）、洪孟楷（右三）、民眾黨立委黃珊珊（左二）、民進黨立委吳沛憶（右一）、張雅琳（右二）、郭昱晴（左三）一同出席。記者曾原信／攝影

環境部下午舉行記者會，公布「環保心舞台-如廁新紀元」展品，本次展示由環境部與大安森林公園之友基金會共同合作，展示如廁設備的構造及演進，推廣「衛生紙馬桶」等如廁文化，記者會上朝野立委也齊聚一堂，除了對衛生紙沖馬桶有共識外，也希望未來讓台灣公共廁所不再有蹲式廁所，全面改成更友善的馬桶。

環境部部長彭啓明表示，男性一生中在馬桶上的時間加總長達一年，女性則高達一年半，因此乾淨、舒適且科技性的如廁環境，對一般人的重要性不言而喻。廁所也象徵著國家對公共衛生、環境保護以及人權尊嚴的重視，本次展出六款不同機能的馬桶設備，也希望讓大眾多了解馬桶，用更衛生、更安全的方式使用。

環境部今天開始展出「環保心舞台-如廁新紀元」公共展品，宣導衛生紙可丟馬桶等如廁文化，也展出各種不同型態馬桶。記者曾原信／攝影
環境部今天開始展出「環保心舞台-如廁新紀元」公共展品，宣導衛生紙可丟馬桶等如廁文化，也展出各種不同型態馬桶。記者曾原信／攝影
環境部今天開始展出「環保心舞台-如廁新紀元」公共展品，宣導衛生紙可丟馬桶等如廁文化，也展出透明馬桶，讓民眾更了解馬桶構造。記者曾原信／攝影
環境部今天開始展出「環保心舞台-如廁新紀元」公共展品，宣導衛生紙可丟馬桶等如廁文化，也展出透明馬桶，讓民眾更了解馬桶構造。記者曾原信／攝影
環境部今天開始展出「環保心舞台-如廁新紀元」公共展品，宣導衛生紙可丟馬桶等如廁文化，大安森林之友基金會常務董事蔡建生表示，未來要讓台灣蹲式公共廁所消失，全改成馬桶。記者曾原信／攝影
環境部今天開始展出「環保心舞台-如廁新紀元」公共展品，宣導衛生紙可丟馬桶等如廁文化，大安森林之友基金會常務董事蔡建生表示，未來要讓台灣蹲式公共廁所消失，全改成馬桶。記者曾原信／攝影
環境部今天開始展出「環保心舞台-如廁新紀元」公共展品，宣導衛生紙可丟馬桶等如廁文化，民進黨立委吳沛憶解釋免治馬桶使用方法。記者曾原信／攝影
環境部今天開始展出「環保心舞台-如廁新紀元」公共展品，宣導衛生紙可丟馬桶等如廁文化，民進黨立委吳沛憶解釋免治馬桶使用方法。記者曾原信／攝影
環境部今天開始展出「環保心舞台-如廁新紀元」公共展品，宣導衛生紙可丟馬桶等如廁文化，國民黨立委王育敏（中）、民進黨立委郭昱晴（右）等人也對產品十分好奇。記者曾原信／攝影
環境部今天開始展出「環保心舞台-如廁新紀元」公共展品，宣導衛生紙可丟馬桶等如廁文化，國民黨立委王育敏（中）、民進黨立委郭昱晴（右）等人也對產品十分好奇。記者曾原信／攝影
環境部今天開始展出「環保心舞台-如廁新紀元」公共展品，宣導衛生紙可丟馬桶等如廁文化，民眾黨立委黃珊珊介紹馬桶沖水原理。記者曾原信／攝影
環境部今天開始展出「環保心舞台-如廁新紀元」公共展品，宣導衛生紙可丟馬桶等如廁文化，民眾黨立委黃珊珊介紹馬桶沖水原理。記者曾原信／攝影
環境部今天開始展出「環保心舞台-如廁新紀元」公共展品，宣導衛生紙可丟馬桶等如廁文化，環境部長彭啓明強調，絕大多數馬桶堵塞都與丟衛生紙無關。記者曾原信／攝影
環境部今天開始展出「環保心舞台-如廁新紀元」公共展品，宣導衛生紙可丟馬桶等如廁文化，環境部長彭啓明強調，絕大多數馬桶堵塞都與丟衛生紙無關。記者曾原信／攝影

