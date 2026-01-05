寒流來襲睡覺總冷到發抖？ 網授1招「蓋被法」獲大讚：超溫暖

全台氣溫驟降，許多人紛紛找出厚被子來用，但這並不是抗寒唯一解法。日前有網友抱怨「睡到連呼吸都是冷的」，結果嘗試了網路推薦的「被子蓋法」，讓他睡得像小寶寶一樣。原PO分享經驗後，許多網友共鳴表示「這樣蓋真的會流汗」。

原PO在Threads發文表示，他嘗試在「底下鋪毛毯，中間蓋羽絨被，上面再蓋一條毛毯封印」，實測之後發現非常有效，讓他直呼「昨天試了睡得像寶寶」，他也補充表示，刷毛材質能夠更溫暖，羽絨則負責把熱度鎖住，難怪熱量幾乎散不出去。

貼文曝光後，許多網友分享「這招躺5分鐘就流汗了，超有用！」、「我也買了刷毛的保潔墊，加上羊毛被蓋在身上，睡覺都能流汗」、「我會再加電熱毯」、「這招超級有用，這就是為什麼每年冬天我的床上至少有4條被子」。也有人分享自己的保暖秘訣，「我到現在都只蓋涼被，跟一件超薄毛毛被，可以睡到很熟，不管怎樣，一定要讓刷毛碰到自己」、「電熱毯很好用！用了快5年」、「還是要推薦一下石墨烯棉被，超級黑科技，很輕又很暖，腳完全不會冷」、「床包換成刷毛的也可以」、「我都羽絨睡袋拿出來，連頭都包起來」。

最後，有內行人指出，「保溫最關鍵的三件事：鎖空氣、隔冷、減少熱流失。選擇保暖物可以照材質來選」，而《聯合新聞網》先前報導，早期厚重的「阿嬤棉被」也是不少人的首選，大紅底色配上復古的花朵，被單下有純白棉被，讓不少網友大讚「很溫暖」。