影／等了4年首度亮相！台鐵集集線今復駛 民眾搶拍彩繪列車
台鐵集集支線因災受損停駛逾4年，經施工復建，今天復駛通車至集集站，由藝術家洪易打造專屬彩繪列車也首度亮相。交通部長陳世凱表示，今起每日將有23班次列車進出集集站，重振觀光也支援通勤，預計7月全線恢復行駛至車埕站。
2021年8月豪大雨、地震等天災接連侵襲，台16線公路邊坡嚴重坍塌，致使集集支線隧道及鐵軌受損，封閉通行，加上該支線1號、2號及3號隧道使用逾80年，長期累積漏水、淨空不足及軌道線形不佳等，台鐵考量運行安全徹底整修。
台鐵公司指出，由於集集線路線行經山區地形，沿線多為隧道、邊坡地段，地質條件較複雜，且受損區段需進行詳細檢測與補強，加上施工空間受限、氣候多變等因素，評估分階段推動復建，歷經4年多，終於趕在春節前完成第一階段復駛。
「集集線第一階段復駛通車典禮」今於集集車站前廣場舉行，交通部長陳世凱、南投縣長許淑華、台鐵董事長鄭光遠等出席；當地公所為迎接集集支線回歸，邀請藝術家洪易打造集集線專屬彩繪列車，今也首度亮相，吸引鐵道迷及民眾搶拍。
藝術家洪易說，他以「行走西遊」為主題與集集周邊元結合彩繪專屬列車，列車猶如坐騎「白龍馬」，猴孫採果凸顯集集山蕉及水果特產，豬八戒就是吃代表享用在地美食，沙悟淨則是當地山色及石虎等生態，唐僧就是遊客來觀賞名勝美景。
「停駛這4年多相當漫長。」南投縣長許淑華表示，集集支線不僅是一條鐵道，更串聯了南投觀光及在地記憶，沒停駛前的遊客曾達百萬人次，但去年只剩下十多萬人次，足見對地方影響甚鉅，如今復駛，就盼集集再現風華，帶動地方繁榮。
交通部長陳世凱則說，為重振集集觀光，交通部與台鐵投資近36億元，希望把軌道做得更安全舒適，同步整建二水、集集站等站區環境設施，觀光署也投入超過1.45億元挹注觀光，整建集集周邊市集，後續還有觀景台、自行車道等工程。
而今天的集集線第一階段通車復駛就是第一步，也是從今天開始每日將有23班次列車進出集集站，希望能重振觀光，也支援通勤，今年7月全線恢復行駛到車埕站，可望帶動暑假旅遊熱潮，之後中央也會與地方政府密切配合發展地方觀光。
延伸閱讀
