推廣衛生紙丟馬桶 彭啓明爆：立法院化糞池「五花八門」連預算書都有
環境部今與大安森林公園之友基金會於環境部前共同展示「環保心舞台-如廁新紀元」展品，推廣「衛生紙丟馬桶」等如廁觀念。環境部長彭啓明今天表示，立法院的廁所原本禁止丟衛生紙到馬桶裡，但打開化糞池才發現，立法院的化糞池「五花八門」，褲子、衛生棉，甚至連預算書都有。
乾淨、舒適且科技性的如廁環境，象徵著國家對公共衛生、環境保護以及人權的重視，今日活動除了展現節水環保、高齡友善與衛生科技的不斷突破，也強調衛生紙丟馬桶，絕對不會堵塞。
彭啓明表示，根據統計，男性一輩子在馬桶上的時間大約是1年，女生則是1年半，因此如廁環境就變得很重要，然而台灣什麼都好，但廁所仍然不夠好，又濕又髒是很多人對台灣公廁的印象。
彭啓明也指出，立法院的廁所原本是要求不能將衛生紙丟進馬桶，在經過溝通與打開化糞池後，發現裡面什麼都有，衛生棉、面紙，甚至連褲子和預算書都有，真的非常誇張，馬桶不是垃圾桶。
今天朝野共6名立委出席，立委王育敏表示，自己非常重視馬桶衛生，出國只要看到廁所是乾淨的，那個國家就是文明進步的地方，希望台灣也可以進步。立委郭昱晴也指出，廁所的進步就是文明推進的象徵。
立委吳沛憶則表示，會向民眾宣導正確的如廁文化，也會支持環境部的相關預算；立委張雅琳說，自己一直很關心公園與廁所，坐式馬桶對長輩非常重要，如果坐式馬桶不夠，年長者就會使用無障礙廁所，但這樣又會擠壓到身障者的需求。
立委洪孟楷表示，公廁就是一個國家、城市進步的象徵，公廁文化就是個好的出發點。立委黃珊珊說，台灣應該走向世界，讓每個人都能有安全乾淨的廁所可以使用。
