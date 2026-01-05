基議長憂心TPASS倒時計時 基市府：基北北桃保作確保通勤權益不受影響
基隆市議長童子瑋憂心中央總預算審議延宕，TPASS通勤月票政策將受衝擊。基市府今天表示，基北北桃市政府間將密切合作，會盡力確保基隆通勤族權益不受影響。
童子瑋昨天說，中央政府總預算遲遲還沒被國會審查，導致TPASS福利「正在倒數計時中」，影響基隆超過11萬名通勤族權益。
童子瑋提出3個關鍵問題，首先中央補助若無法如期撥付，市府是否需要自行負擔TPASS補貼？金額多少？其次是補助款未到位前，運輸業者是否須先行墊付價差？墊付期會有多長？最後是運輸業者若無力墊付，市府是否有因應方案？會影響哪些路線與運具，甚至退出 TPASS？
市府昨天未回應童的提問，今午對外表示，.因應財劃法可能影響TPASS定期票政策，基北北桃市政府間將密切合作，會盡力確保基隆通勤族權益不受影響。
