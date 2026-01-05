台鐵集集支線第1階段復駛至集集站 估7月全線通車

台鐵集集支線第1階段復駛今天通車至集集站，台鐵公司表示，工程持續推進，預計今年7月全線復駛，屆時將以更安全穩定服務，重新成為串聯交通、觀光與地方文化的鐵道路線。

國營台灣鐵路股份有限公司今天在集集車站前廣場舉行「集集線第1階段復駛典禮」，交通部長陳世凱、交通部觀光署長陳玉秀、台鐵公司董事長鄭光遠、南投縣長許淑華等人出席，專開列車上午從台中站駛至集集站，吸引上百名鐵道迷特地搭乘及拍攝專屬車身彩繪。

陳世凱也搭乘列車體驗，他抵達集集站接受媒體聯訪表示，鄉親都很期待，集集支線終於復駛，過去居民可能認為「火車有點吵」，停駛期間相信許多鄉親想念火車聲音，相信今天許多人與他一樣興奮；集集支線目前復駛至集集站，預計今年7月全線復駛至車埕站。

許淑華致詞表示，民國108年時，集集有100多萬觀光人次，但至去年剩10多萬人次，因素包含集集支線停駛、國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、整體觀光政策等，如今希望透過集集鐵道復駛讓地方更繁榮。

台鐵公司表示，集集線第1階段復駛具高度指標意義，象徵集集支線復建工程取得關鍵進展，配合推動「台鐵集集支線基礎設施改善計畫」，已完成第2號、第3號隧道改善工程，包含結構補強、邊坡穩定、整體行車安全提升，大幅強化營運安全與可靠度。

根據台鐵公司現場簡報資料，台鐵集集支線基礎設施改善計畫期程108年至116年12月，計畫總經費新台幣35.89億元，濁水站至集集站主要改善工項包含1號隧道淨空、沿線排水、沿線邊坡及擋牆、橋梁設施、新設圍籬、二水站與集集站前廣場改善；集集站至車埕站改善工項為2、3、4、5號隧道淨空及2、3號隧道受損復舊、中興及6號隧道補強、沿線排水、邊坡及擋牆等。

台鐵集集支線從彰化縣二水站出發，途經源泉站進入南投縣濁水站、龍泉站、集集站、水里站、終點車埕站，由於110年8月台16線指標11.5公里處邊坡坍方，與台16線平行的集集支線隧道遭大量土石覆蓋、擠壓，後續執行災修及整建工程，集集站往返車埕站停駛至今。

台鐵113年新聞稿表示，集集支線1號、2號及3號隧道使用逾80年，長期漏水、淨空不足、軌道線形不佳等，為徹底改善整修，強化集集支線基礎設施及列車運行安全，併同因豪雨、地震邊坡滑動造成2號、3號隧道部分區段擠壓受損的復舊整建工程同步辦理，113年5月起施工，去年底完工，整修期間濁水站至車埕站間停駛。

台鐵人員先前說，由於隧道淨空不足，行駛集集支線是較小型列車，隧道擴孔、挖修後將可行駛蒸汽火車等車體較大列車，有助提升集集支線觀光、運輸量。

台鐵集集支線基礎設施改善計畫原本即列入前瞻基礎建設計畫，隧道擴孔挖修也是預定計畫，但計畫發包時、110年8月剛好發生台16線邊坡坍方掩埋隧道災害，因此執行災害搶修及原定的前瞻計畫工程。