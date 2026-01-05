日本熱烈討論紀錄片《30》全台首映 失智長輩找回生活共居奇蹟

曾在日本引發熱烈討論的紀錄片《30（さんまる）》，本月24日將在台中沙鹿深波圖書館舉辦全台首映會，即日起開放免費報名參加。導演鈴木七沖與日本Happy株式會社創辦人首藤義敬應主辦單位邀請來台，將出席首映後座談會，分享如何在制度外，打造一個「沒有血緣，卻彼此依靠」的共生家庭。

這場活動由愛長照、好好園館、弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系共同主辦，沙鹿深波圖書館、東勢共生之家協辦，1月24日上午9時30分至中午12時30分在沙鹿深波圖書館舉辦全台首場放映會及座談會，同日下午2時30分至5時30分，在東勢共生之家辦理第二場。

好好園館創辦人紀金山教授表示，此次活動選擇沙鹿深波圖書館與東勢共生之家作為放映據點，正是看重其作為社區核心節點的能量與影響力。台中巡迴期間將舉辦兩場公開放映會與映後座談會，民眾能欣賞感動人心的紀錄片，也能直接與日本團隊對話，共同想像更具人性與溫度的老後生活樣貌。

弘光科大老人福利與長期照顧事業系助理教授黃玟娟指出，本次跨國交流由產學合作共同推動，期盼透過日本團隊的實踐經驗，為台灣面對超高齡社會帶來新的視野，也讓長照教育不僅停留在課堂，而是真正走進生活現場。

沙鹿深波圖書館分館主任許栘綻表示，圖書館不只是藏書與閱讀的空間，更應是人與人相遇、交流情感的『社區客廳』。面對高齡化浪潮。

紀錄片《30》以日本神戶的「はっぴーの家」為拍攝核心，真實記錄一處顛覆傳統照顧想像的多世代共居空間。這裡沒有醒目的招牌，空間完全對外開放；下午小學生進來寫作業，鄰居媽媽安心將嬰兒託付給熟識的奶奶，外國留學生與背包客也時常駐足停留。這種刻意保留的「豐富與混亂」中，失智長輩不再顯得格格不入，反而重新融入日常生活，找回作為生活中的尊嚴與節奏。