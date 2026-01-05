溫差大急凍OHCA救護報案逾百件 醫揭猝死最危險3大時段

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
強烈大陸冷氣團今晚南下北東轉雨，今晚起溫度慢慢下降，到周四都是受這波冷空氣影響。最冷時間點落在周二晚到周三清晨，西半部低溫約10-13度，局部更低。聯合報系資料照片
最近冷氣團一波波，加上輻射冷卻影響，入夜急凍日夜溫差逾10度，消防署統計，最近4天接獲123件非創傷性OHCA救護報案。預估到1月中仍低溫，本周輻射冷卻影響仍大，營養醫學醫師劉博仁最近在臉書指出，這類猝死意外，往往不是發生在「一直很冷」的時候，而是發生在「溫差巨大」的瞬間，提醒民眾注意，早上賴一下床是好事。

劉博仁指出，最危險的時刻通常是：早晨剛從溫暖的被窩起身接觸到冷空氣時、從開著暖氣的室內走到室外時以及洗澡時脫去衣物，或是洗完熱水澡突然接觸冷風時。因為這種溫度的劇烈變化，會讓血管在短時間內經歷「放鬆—劇烈收縮」的過程，極易誘發斑塊剝離或血管破裂。

面對冷氣團或寒流要怎麼辦，劉博仁指出，首先，賴床是為了健康（慢速起床法），冬天早晨切記不要「彈跳式」起床。醒來後，請先在被窩裡動動手腳、伸展一下，讓身體暖機。坐起來後，披上外套再下床。避免讓身體直接暴露在清晨最冷的空氣中。

其次，重視頭頸部保暖。劉博仁表示，頭部和頸部充滿了血管，散熱速度非常快。出門時，圍巾和帽子是必備品。特別是頸部保暖，能有效避免冷風直接刺激頸動脈，減少交感神經的過度反應。

劉博仁說，運動時間要調整，有晨運習慣的民眾，在寒流期間請調整作息。盡量避免在清晨5點到7點氣溫最低時出門。建議等太陽出來、氣溫回升後再運動。此外，運動前的暖身時間要比平常延長一倍，讓血管有足夠的時間適應。

且需規律服藥與監測血壓，如果本身有三高（高血壓、高血糖、高血脂）病史，這個季節絕對不能擅自停藥。冬天的血壓波動通常比夏天劇烈，建議早晚都要量測血壓，若發現血壓異常飆高，請務必回診諮詢醫師調整藥物。

並要隨時補充溫開水，劉博仁表示，冬天雖然不容易覺得口渴，體內的水分依然在流失。請養成定時喝溫開水的習慣，稀釋血液黏稠度，降低血栓形成的風險。也要避免飲用過燙的水或過量的酒精，酒精雖然當下會讓人覺得熱，但散熱快，酒後反而更容易失溫。

