北捷QR Code進站上線！乘客實際操作「卡很久」 網直呼：罰站到眼神死

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運公司全閘門開放17家業者QR乘車碼乘車。聯合報系資料照
台北捷運公司全閘門開放17家業者QR乘車碼乘車。聯合報系資料照

北捷運自1月3日起全面開放QR乘車碼進出閘門，旅客可透過手機掃碼搭車，免攜帶實體票卡。不過新制上路首日，雖吸引不少關注，實際使用比例仍偏低。北捷統計，當日全系統運量約184萬人次，其中約1.8萬人次使用QR乘車碼，僅占約1%，另有約4千人次使用信用卡感應，多數通勤族仍維持刷實體卡的搭乘習慣。

QR乘車碼啟用後，現場也出現部分旅客操作不熟而卡關的情況。臉書粉專「我是台北人」發文形容，有旅客在閘門前反覆嘗試掃碼卻無法通行，彷彿「罰站」，讓後方排隊民眾苦等，可能等到眼神死，引發不少共鳴。貼文指出，相較於掏出卡片感應即可通過，使用QR乘車碼須解鎖手機、開啟App並對準感應區，對部分民眾而言仍較不順手。

台北捷運正式開放「QR乘車碼」搭乘，共與17家業者合作，旅客開通乘車碼功能後打開手機於閘門感應即可乘車，而信用卡支付功能將由台新先行試辦，預計7月開放所有國內外信用卡支付。圖／北捷提供
台北捷運正式開放「QR乘車碼」搭乘，共與17家業者合作，旅客開通乘車碼功能後打開手機於閘門感應即可乘車，而信用卡支付功能將由台新先行試辦，預計7月開放所有國內外信用卡支付。圖／北捷提供

對於掃碼不順的狀況，北捷說明，多數與個別手機設定或操作流程不熟有關，並非系統異常。北捷提醒，使用時須先開啟電子支付App並選擇「QR乘車碼」，而非一般消費用的「付款碼」，同時確保帳戶餘額充足、螢幕亮度足夠，並將手機對準閘門的QR感應視窗、保持適當距離，即可順利通行。

此外，針對部分旅客反映尚未支援LINE Pay Money，北捷表示，已完成簽約，惟對方系統仍在開發與測試階段，實際上線時間將另行公告。北捷強調，多元支付是國際趨勢，不僅能減少現金交易、縮短購票時間，也有助提升外國旅客搭乘便利性；至於TPASS等定期票整合，屬政策層級規劃，將配合主管機關持續推動，並坦言新支付方式的普及仍需時間讓旅客逐步適應。

