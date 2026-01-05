「丸龜製麵」使用重組肉卻漏一標示 食藥署最新稽查開罰3萬！
食藥署今公布「114年特色美食餐飲業稽查專案查核結果」，共計查核183家業者，其中，知名的日本烏龍麵連鎖店「丸龜製麵」違規上榜，丸龜製麵基隆店被查到原料使用重組肉，雖有標示重組肉，但漏了醒語，違反標示規定，裁處3萬元；桃園「從心From the heart Bistronomie」使用美國牛肉，但未標示原產地，也遭開罰3萬元。
食藥署中區管理中心主任林旭陽表示，丸龜製麵基隆店被查到原料使用重組肉，凡是包裝、散裝及餐飲場所販售的重組肉、注脂肉食品，都必須在品名旁顯著標示「重組」、「注脂」或等同字義，並加註「僅供熟食」、「熟食供應」等醒語。該店家雖然標示了重組肉，卻漏了醒語，違反未標示規定，裁處3萬元。
林旭陽說，桃園「從心From the heart Bistronomie」使用美國牛肉，但是業者未標示原產地，依法裁處3萬元。另一家新北市「Eat enjoy意享美式廚房」GHP複查不合格，原材料、半成品及成品未離地貯放等，裁處6萬元。
上榜的還有高雄「野島日式料理」，未登錄食品業者登錄平台，依法裁處3萬元；花蓮「雙蔓印度餐廳」技術證照人員持證比例不符合規定，依法裁處3萬元。林旭陽指出，「114年特色美食餐飲業稽查專案」另抽驗相關食材及餐點共207件依產品類型檢驗動物用藥殘留、食品中微生物衛生標準、防腐劑及邦克列酸等，抽驗結果均符合規定。
隨著國人飲食文化日益多元，特色風味美食餐飲業者快速成長，食藥署呼籲，業者應遵守食品安全衛生管理法相關規定並落實自主管理，保持作業場所整潔，並確保食材離地放置，以降低微生物或病媒污染風險，保障食品衛生安全。
倘經查獲GHP不符規定且經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可依同法第44條規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。如查獲直接供應飲食場所標示不符規定者，涉違反食安法第25條規定，可依同法第47條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
