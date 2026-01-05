新增HPV檢測及胃癌篩檢 北市整合性篩檢今年增至212場

依據2024年臺北市十大死因統計顯示，超過一半以上的死因與慢性疾病有關，其中惡性腫瘤已連續53年蟬聯臺北市十大死因之首，為強化市民健康照護，臺北市政府衛生局今年整合性篩檢服務場次增加到 212 場，一次提供 9 大項預防保健服務，原有5項癌症篩檢(口腔黏膜檢查、子宮頸抹片檢查、乳房X光攝影檢查、糞便潛血檢查及胸部低劑量電腦斷層檢查)、成人健檢及 B、C 型肝炎篩檢外，今年起新增胃癌幽門螺旋桿菌檢測及 HPV 檢測，並結合臺北市立聯合醫院辦理成人健檢項目加碼活動，服務項目更多，歡迎市民踴躍參與，共同守護自身健康。

依世界衛生組織（WHO）及實證醫學證明，定期公費癌症篩檢可有效降低70%子宮頸癌、41%乳癌、35%大腸癌、26%菸檳男性口腔癌、20%重度吸菸者肺癌之死亡風險。臺北市衛生局局長黃建華表示，為提升癌症早期偵測成效，臺北市自今年起將全面強化整合性篩檢服務，攜手38家醫療院所結合臺北市12行政區健康服務中心辦理212場整合性篩檢服務，核心目標是讓民眾以最少的時間取得最完整的一站式預防保健服務，熱烈邀請民眾參與，強化癌症早期偵測率並降低癌症死亡風險。

符合資格之市民可於檢查日前一日至「臺北市整合性篩檢預約平台」進行預約，並可透過平台查詢各場次選擇人流較少的時段參加，以縮短當日報到及等候流程。另各項最新獎勵活動資訊亦同步公告於平台，市民於活動當日攜帶健保卡即可參與篩檢。

為有效降低胃癌發生率，臺北市配合衛生福利部國民健康署，自今年起補助45至74歲民眾終身一次「幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查」，並同步納入臺北市整合性篩檢服務項目。檢驗結果如為陽性，將協助民眾轉介醫療院所，由醫師評估是否進行除菌治療或安排進一步檢查。另為強化子宮頸相關癌症防治，自115年起亦將HPV檢測納入整合性篩檢服務，提供35歲、45歲及65歲女性於當年度一次HPV檢測機會，有助及早發現高風險感染者，並透過早期介入，有效阻斷病程發展。

自今年1月1日起，凡設籍臺北市40至64歲市民於臺北市立聯合醫院接受成人健檢，即可獲得加碼補助糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素、CA-199腫瘤標記、尿酸及尿素氮等6項檢驗項目，提醒民眾千萬別錯過。