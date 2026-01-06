明明有睡卻好累？溫差大也會讓你過勞 醫教5招化解「冬季倦怠」
冬季早晨總感到身體沉重、很難起床嗎？日媒「鬱金香電視台」近日專訪醫師長妻涉，指出這並非單純的睡眠不足，而是俗稱「冬季倦怠」的生理現象。長妻醫師指出，由於冬季日照縮短、溫差大以及運動量減少，自律神經為了維持體溫必須不停調節，導致神經系統因過度操勞而疲於奔命，進而引發頭痛、肩頸痠痛、手腳冰冷，甚至注意力下降與情緒低落等身心失調症狀。
對失調的自律神經，長妻醫師提出五招日常預防技巧，告訴民眾在日常生活中怎麼修復身心：
一、重點保暖
比起盲目穿厚衣服，針對關鍵部位保暖更能有效放鬆神經。除了頸部、手腕、腳踝等血管匯集處外，醫師建議加強尾椎部位的保暖，溫熱此處對穩定神經非常有幫助。
二、泡澡溫度維持在40℃左右
天冷時國人常習慣泡熱水澡，但長妻醫師提醒，過燙的水會刺激交感神經，讓身體誤以為要進入「備戰模式」，反而無法休息。最理想的放鬆溫度為40℃左右，且不宜過久。
三、吃香蕉與堅果穩定情緒
飲食方面，香蕉富含維生素B群與血清素，能穩定神經。此外，堅果類與可可含有幫助神經運作的微量元素，也是對抗冬季倦怠、舒緩心情的好食材。
四、早起曬1分鐘太陽
重整生理時鐘是紓緩疲勞的重要關鍵。清晨起床應立即拉開窗簾，哪怕只有30秒也可以，光線能刺激荷爾蒙分泌，幫身體找回節奏感。若天未亮就出門，打開室內強光也有助於喚醒大腦。
五、以「溫開水」補充水分
冬季因較不會口渴，常發生脫水現象。早起時建議飲用溫開水，補充水分。
長妻醫師強調，冬季養生的核心在於「讓神經休息」而非「持續壓榨」。透過生活習慣上微小的轉變，才能解除身體的沉重感，安穩度過冬天。
