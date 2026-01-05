電子煙比香菸安全？ 專家：反而難以戒斷
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】
電子煙可以真正幫助戒菸？英國健康研究指出，同時使用香菸與電子煙的「雙重模式」能顯著減少有害物質攝入，並提高最終完全戒菸的成功率。然而，儘管電子煙的危害遠低於香菸，但其便利性與高尼古丁含量，恐導致難以戒斷的新困境。
電子煙難戒除
《衛報》報導，英國國家統計局數據顯示，英國16歲以上使用電子煙的人數已超過吸菸的人數，其中，540萬成年人每天或偶爾使用電子煙，而吸菸者則有490萬。對此，許多電子煙使用者表示希望戒掉或減少使用量，卻發現這比他們預期的還要困難。
事實上，電子煙和吸菸似乎相似，它們都可能使人們對尼古丁成癮。然而，吸菸的燃燒成分包括焦油、一氧化碳和數百種有毒物質，甚至有致命風險；電子煙則沒有燃燒並更安全，但仍會讓肺部暴露於加熱化學物質中。
雖然電子煙的有毒物質較少，但長期健康影響尚不明確，尤其高度成癮性與使用便利性會讓戒除變得更加困難。專家建議，電子煙成癮者應採取漸進式減量、辨識觸發情境並結合尼古丁替代療法，以及持續性心理支持。
雙重模式助戒菸
《Science X》報導，倫敦瑪麗皇后大學研究發現，同時使用香菸和電子煙的吸菸者能減少有害化學物質的攝取，且比只持續吸菸者更有可能成功戒菸。因此，吸菸者越早戒菸越有功效，但對於無法及時戒菸的人來說，電子煙可以幫助逐步戒菸。
另外，使用電子煙相較於尼古丁替代療法可以產生更低的吸菸慾望，其尼古丁濃度往往也會隨著時間逐漸降低。然而，菸草口味的電子煙比其他口味的成效較差，也較不可能在短時間內保持無菸狀態。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言