電子煙比香菸安全？ 專家：反而難以戒斷

電子煙可以真正幫助戒菸？英國健康研究指出，同時使用香菸與電子煙的「雙重模式」能顯著減少有害物質攝入，並提高最終完全戒菸的成功率。然而，儘管電子煙的危害遠低於香菸，但其便利性與高尼古丁含量，恐導致難以戒斷的新困境。

電子煙難戒除

《衛報》報導，英國國家統計局數據顯示，英國16歲以上使用電子煙的人數已超過吸菸的人數，其中，540萬成年人每天或偶爾使用電子煙，而吸菸者則有490萬。對此，許多電子煙使用者表示希望戒掉或減少使用量，卻發現這比他們預期的還要困難。

事實上，電子煙和吸菸似乎相似，它們都可能使人們對尼古丁成癮。然而，吸菸的燃燒成分包括焦油、一氧化碳和數百種有毒物質，甚至有致命風險；電子煙則沒有燃燒並更安全，但仍會讓肺部暴露於加熱化學物質中。

雖然電子煙的有毒物質較少，但長期健康影響尚不明確，尤其高度成癮性與使用便利性會讓戒除變得更加困難。專家建議，電子煙成癮者應採取漸進式減量、辨識觸發情境並結合尼古丁替代療法，以及持續性心理支持。

雙重模式助戒菸

《Science X》報導，倫敦瑪麗皇后大學研究發現，同時使用香菸和電子煙的吸菸者能減少有害化學物質的攝取，且比只持續吸菸者更有可能成功戒菸。因此，吸菸者越早戒菸越有功效，但對於無法及時戒菸的人來說，電子煙可以幫助逐步戒菸。

另外，使用電子煙相較於尼古丁替代療法可以產生更低的吸菸慾望，其尼古丁濃度往往也會隨著時間逐漸降低。然而，菸草口味的電子煙比其他口味的成效較差，也較不可能在短時間內保持無菸狀態。

