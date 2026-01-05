2026赴日注意！旅遊達人提醒誤踩1陷阱多花冤枉錢 11月前安心爆買

今年準備前往日本旅遊的民眾要留意，有些看似不起眼的消費與制度細節，可能影響荷包與使用習慣。旅遊達人「林旼叡yy生活誌」日前發布影片，提醒旅客出國前先搞懂幾個常被忽略的重點，避免白白多花錢或誤會政策時程。

提醒1：刷卡必選當地貨幣

首先是刷卡消費的「貨幣選擇陷阱」。林旼叡指出，現在越來越多日本店家更新刷卡機，結帳完成後，店員往往會詢問要以哪一種貨幣結帳，此時務必選擇「當地貨幣（日圓）」而非新台幣，因為一旦選擇台幣，銀行會額外收取動態貨幣轉換費，手續費相對偏高。以影片中實際交易「5230円」為例，同一筆消費若選擇台幣結帳，可能會比選日圓多付約70元，這類情況也不只限於日本，其他國家旅遊時同樣適用。

提醒2：退稅制度可能年底變更

再來是不少人關心的日本退稅制度變動。林旼叡說明，日本確實已確定將調整退稅方式，但實施時間還很久，預計落在今年11月之後。在此之前，旅客赴日購物的退稅流程與規定都不會改變，仍依照現行方式辦理，近期出遊的民眾無須過度擔心或急著適應新制度。

提醒3：SUICA照常使用

最後是「西瓜卡企鵝要退休」的消息。林旼叡指出，被暱稱「西瓜卡」的SUICA卡面設計未來確實有更新計畫，但同樣不是短期內就會發生，目前評估至少要到2027年初才會正式執行。已經持有西瓜卡的旅客不必緊張，不論是實體卡或手機電子錢包版本，功能都能正常使用，卡內儲值金額也不會消失，頂多只是未來卡面視覺出現變動，不影響搭車與支付。