外食鹽、糖、熱量高 衛福部食品「警示紅綠燈」研議中 鼓勵減糖減鹽

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署推動健康飲食教育，全面提升國人營養知識，除了均衡飲食，調味也要少鹽少糖。圖／123RF
國健署推動健康飲食教育，全面提升國人營養知識，除了均衡飲食，調味也要少鹽少糖。圖／123RF

國人外食比例高，普遍面臨鹽、糖、飽和脂肪與熱量攝取過多的問題，大幅增加肥胖、三高、心血管疾病風險。衛福部研議推動食品「警示紅綠燈標示」，幫助消費者快速判讀鹽、糖含量，由國健署、食藥署跨單位合作，一旦有了具體規定及定案，就會依訂定內容執行，幫助民眾快速做出健康選擇，減少慢性病風險。

國健署自113年1月3日公布施行「營養及健康飲食促進法」，上路2年，持續透過政策和教育，推動健康飲食，包括擴大營養師走進社區的服務，協助民眾建立正確的飲食習慣。有監委提出，衛福部對超加工食品尚未建立系統性定義與管理架構，國健署社區健康組組長劉家秀指出，國健署、食藥署已進行跨單位合作研議。

劉家秀表示，飲食中的鈉（鹽）攝取過多，是血壓升高及高血壓的主要原因之一，攝取過多糖分則會造成「胰島素阻抗」，引發肥胖、糖尿病。「營養及健康飲食促進法」的核心為鼓勵大家少吃鹽和糖，多攝取蔬菜水果，多樣化的食材，促進健康並預防慢性病。

「營養及健康飲食促進法」自112年12月15日立法院三讀通過，自113年1月3日公布施行以來，已滿二年。為持續推動全民實踐健康飲食，國健署在既有制度基礎上，持續布建基礎建設、推動全齡營養教育、營造健康飲食支持環境，積極擴大實務行動，期能提升民眾營養識能，營造友善的飲食環境。

國健署持續在22縣市成立社區營養推廣中心，透過營養師提供各項營養篩檢、衛教、餐飲輔導等工作。截至114年底，全國已布建85處社區營養推廣中心、164位專職營養師深入社區服務。社區營養中心的服務結合長者功能評估、營養風險篩檢，從前端找出具營養不良風險者或營養不良者，後續銜接營養衛教、個人諮詢及追蹤關懷。

「營養及健康飲食促進法」涵蓋全齡，因應高齡社會，為讓牙口不好的長輩咬得動、吃得下、吃得好，劉家秀指出，國健署擴大辦理「銀養創新料理競賽」，邀集社區、長照機構、餐飲業者與年輕世代共同參與。競賽成果更延伸為「千歲宴」，以傳統辦桌形式，讓社區長者品嚐符合質地調整原則的料理，改善因牙口、咀嚼或吞嚥問題而被限制飲食。

健康飲食 國健署 風險

外食鹽、糖、熱量高 衛福部食品「警示紅綠燈」研議中 鼓勵減糖減鹽

