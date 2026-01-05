每天「第一杯」喝錯恐罹癌！醫示警恐怖機制：大腸慢慢腐蝕卻無感

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
黃軒醫師提醒，長期空腹飲用高糖飲品，容易提升罹癌機率。 示意圖／ingimage
不少人習慣早上不吃早餐，只靠一杯甜飲、果昔或星冰樂提神，但黃軒醫師提醒，這樣的飲食模式恐怕正在悄悄傷害腸道健康。黃軒在臉書貼文指出，大腸癌並非一夕之間形成，而是長期生活習慣累積的結果，空腹飲用高糖飲品，正是容易被忽略的風險因子之一。

黃軒說明，許多看似「健康」的高糖飲品，其實同時含有精製糖或高果糖糖漿、人工甜味劑、乳製品與脂肪，在空腹狀態下，缺乏食物緩衝，會直接刺激腸道黏膜。這樣的組合容易造成血糖快速上升、腸道菌相改變，並延長腸道處於發炎狀態的時間，可怕的是「你完全無感」。

從生理機制來看，空腹攝取高糖飲品可能引發胰島素劇烈波動，長期下來形成慢性低度發炎，進一步導致腸黏膜修復能力下降，增加細胞突變的機率。黃軒形容，這種傷害就像每天往組織上倒一點點酸，當下沒有明顯不適，但腐蝕卻持續進行。

相關流行病學研究也顯示，長期大量攝取含糖飲料，與大腸癌風險上升存在關聯，尤其是男性及年輕時就養成習慣者風險更高。研究指出，若每日飲用含糖飲品長達10年以上，相較於喝黑咖啡或無糖茶者，大腸癌發生率可能接近一倍。臨床上，許多患者直到出現糞便帶血、體重不明原因下降或排便習慣改變時才就醫，往往已非早期。

黃軒強調，預防並不需要特殊補品或極端飲食，只要調整日常習慣即可。建議連續30天將早上第一杯飲料改為黑咖啡（不加糖奶）、無糖茶或白開水，研究顯示有助於降低發炎指標、改善胰島素阻抗，並讓腸道菌相逐步回穩。他也提醒「癌症多半是長期選擇」的結果，每天的飲食看似微小，卻可能在無形中影響未來健康。

大腸癌 癌症 生活習慣 咖啡 胰島素

