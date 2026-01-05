快訊

強烈大陸冷氣團今晚南下北東轉雨 是否升級寒流氣象署：持續觀察

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供
本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供

中央氣象署預報員趙竑上午指出，今天上午天氣穩定，但晚間起強烈大陸冷氣團漸漸南下，北部下午雲量增加，北東轉雨，外出備傘。今晚起溫度慢慢下降，到周四都是受這波冷空氣影響。最冷時間點落在周二晚到周三清晨，西半部低溫約10-13度，局部更低，是否升級成寒流，氣象署持續觀察。

未來一周天氣，趙竑指出，今晚起冷空氣南下，台灣漸轉為東北風環境，持續到周二(6日)，周三（7日）起高壓較接近台灣，台灣天氣轉乾，因此周三起容易有輻射冷卻影響，到周四（8日）都是受東北季風和輻射冷卻影響；周五（9日）之後冷氣團逐漸出海，環境轉偏東風，仍為較乾天氣，冷空氣減弱但仍受到輻射冷卻影響，一直到下周日（11日），日夜溫差相當大。

趙竑指出，本周降雨三階段，今冷氣團漸南下，上午天氣穩定，各地多雲到晴，下午起北、東轉雨，今晚到明天是水氣最多的時候，北部及東北部都容易下雨，花東及恆春半島也有斷斷續續降雨，到明天下半天降雨就會趨緩。周三、周四受冷氣團影響，周五到下周日受輻射冷卻影響，各地多雲到晴，只有東半部及恆春半島零星降雨，但各地日夜溫差大。

一周溫度趨勢，趙竑說，今天白天高溫20度以上，中南部可達24、25度，下午起隨冷空氣漸南下，北部氣溫逐漸下降，中南部氣溫則從明天白天稍微下降，這波冷空氣預估為強烈大陸冷氣團，最冷時間點落在周二晚到周三清晨，西半部低溫約10-13度，局部更低，東半部13-16度，受這波冷空氣影響期間，北部整天偏涼，周三之後中南部日夜溫差大。周五之後冷空氣減弱但仍有輻射冷卻，包括北部日夜溫差都大，可能超過10度。

這波冷空氣是否升級成寒流（台北氣象站最低溫低於10度），趙竑指出，這波冷氣團最冷時間點落在周二晚到周三清晨，同時也是轉乾的過程，會有些輻射冷卻作用，因此局部地區溫度更低，目前預估台北站仍為強烈大陸冷氣團（11-12度），但受輻射冷卻加乘影響，不排除溫度更低，因跟當時環境中的雲、風等都有關係，不確性大，氣象署會持續關切。

今天晚間起強烈大陸冷氣團南下，北部下午雲量增加，北東轉雨，晚間溫度慢慢下降，到周四都受這波冷空氣影響。本報資料照片
今天晚間起強烈大陸冷氣團南下，北部下午雲量增加，北東轉雨，晚間溫度慢慢下降，到周四都受這波冷空氣影響。本報資料照片
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

