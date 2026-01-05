男子喝珍奶嗆咳昏迷 豐原醫院揪出他腦血管瘤破裂搶救
衛福部豐原醫院成功救回一名因喝珍奶嗆咳昏迷、差點喪命患者，44歲張姓男子喝珍珠奶茶時突然劇烈嗆咳，出現呼吸困難、臉色發紺，數秒內倒地昏迷，送抵醫院後，他已意識不清及急性呼吸衰竭，豐原醫院啟動重症應變，進行腦室外引流手術及 ECMO（葉克膜）治療，張男歷經21天後成功脫離呼吸器，現已返家休養。
衛福部豐原醫院副院長張正一表示，患者到院後檢查發現雙側肺部出現大片浸潤，顯示已處於嚴重缺氧狀態，並同時確診為腦血管瘤破裂，併發大範圍顱內出血及顱內壓急劇升高，屬於同時危及腦部與呼吸循環的高致命風險個案。
張正一表示，醫療團隊立即執行腦室外引流手術，成功降低顱內壓，為腦部爭取關鍵存活時間；惟術後患者仍持續嚴重缺氧，因急性呼吸窘迫，由心臟血管外科胡家瑜醫師啟動 ECMO（葉克膜）治療，暫時取代心肺功能，使氧合與血流狀況穩定，成功撐過最危險階段，患者住院第4天順利脫離葉克膜，第21天成功脫離呼吸器，並持續接受後續復健治療。
張正一提醒，嗆咳本身不可怕，但若嗆咳後出現瞬間昏迷，常不是單純嗆到，可能是腦動脈瘤破裂或腦出血等致命事件，腦血管瘤多屬破裂前不易察覺的病灶，一旦合併劇烈症狀，應立即就醫評估。他呼籲，若出現突發劇烈頭痛、意識改變、語言不清、肢體無力或呼吸困難等症狀，務必立即就醫，把握黃金救命時間。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言