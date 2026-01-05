自動售票機故障「通勤時段仍異常惹民怨」？台鐵：已恢復正常
台鐵自動售票機昨中午起發生故障，全台車站均受到影響，今天上班尖峰時段傳仍有部分車站異常，引發民眾抱怨。台鐵公司表示，各站自動售票機昨下午發現有部分無法與主機連線，已於昨晚9時30分均恢復正常。
臉書粉專「來談鐵路」昨指出，台鐵自動售票機昨出現無法連線問題，全台車站均受影響。外傳截至今早包含台北、樹林、桃園、竹北、台中、嘉義、二水、太原、松竹、豐原、板橋、苗栗等12車站，仍出現斷線情形，旅客僅能透過人工櫃檯購票，引發抱怨。
台鐵表示，昨下午2時起，發現有部份自動售票機於旅客操作畫面流程進行時，無法與主機連線，導致無法完成交易，並非所有車站自動售票機無法使用，維護承商已進行系統與網路連線，查找原因排除異常，經重置後已於昨晚9時30分恢復正常使用，目前各站自動售票機均為正常。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言