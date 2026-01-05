快訊

隨機攻擊案勇士余家昶紀念牌設置地點曝光 蔣萬安說明進度

簡立峰專欄／Google TPU對決輝達GPU 真正對手是它

美軍轟炸委國最大軍事基地 衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

自動售票機故障「通勤時段仍異常惹民怨」？台鐵：已恢復正常

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵自動售票機。聯合報系資料照
台鐵自動售票機。聯合報系資料照

台鐵自動售票機昨中午起發生故障，全台車站均受到影響，今天上班尖峰時段傳仍有部分車站異常，引發民眾抱怨。台鐵公司表示，各站自動售票機昨下午發現有部分無法與主機連線，已於昨晚9時30分均恢復正常。

臉書粉專「來談鐵路」昨指出，台鐵自動售票機昨出現無法連線問題，全台車站均受影響。外傳截至今早包含台北、樹林、桃園、竹北、台中、嘉義、二水、太原、松竹、豐原、板橋、苗栗等12車站，仍出現斷線情形，旅客僅能透過人工櫃檯購票，引發抱怨。

台鐵表示，昨下午2時起，發現有部份自動售票機於旅客操作畫面流程進行時，無法與主機連線，導致無法完成交易，並非所有車站自動售票機無法使用，維護承商已進行系統與網路連線，查找原因排除異常，經重置後已於昨晚9時30分恢復正常使用，目前各站自動售票機均為正常。

台鐵 主機

延伸閱讀

基市75支固定桿去年取締近5萬件違規 警：22具主機依事故狀況安裝執法

國道1號豐原段小貨車疑自撞起火 2人身亡

豐原砍人兇殺案 男子頸部中刀送醫急救中

竹北伴手禮升級！聶永真操刀「超越禮盒」集結在地品牌

相關新聞

垃圾食物吃太多 高年級學童3成過胖

兒福聯盟昨公布最新調查，台灣五、六年級兒童過重及肥胖率達百分之卅，超過全球平均的百分之廿五，學童食用垃圾食物頻率偏高，有...

全台急凍4天 123人心肺驟停送醫

近期冷氣團南下導致氣溫驟降，部分地區出現個位數低溫，各縣市紛紛傳出非創傷性ＯＨＣＡ（到院前心肺功能停止）送醫事件。消防署...

個別醫院總額最新點值 健保斷頭大減

衛福部健保署去年實施「個別醫院總額」新制，最新預估平均點值出爐，台北區最低，但每點仍有○點九三二○元，南區、東區甚至每點...

郵輪去年到港創新高 銷售卻放緩

疫後台灣國際郵輪市場官方數字亮眼，但實際賣況卻有落差。旅行社業者透露，從去年開始銷售速度放緩，有業者降價求售，或是推買一...

自動售票機故障「通勤時段仍異常惹民怨」？台鐵：已恢復正常

台鐵自動售票機昨中午起發生故障，全台車站均受到影響，今天上班尖峰時段傳仍有部分車站異常，引發民眾抱怨。台鐵公司表示，各站...

肇事原因常見「未注意車前狀況」…學者：前因多是超速 只是很難舉證

國內測速器設置數量成為話題，有學者認為，超速絕對是嚴重的事故原因，台灣因為環境的關係，人多或爬坡、蜿蜒等視距較差的路段，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。