冷氣團接力 天氣風險：本周清晨需注意10度以下低溫

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
新一波強烈大陸冷氣團報到，清晨需注意10度以下低溫出現。聯合報系資料照片
新一波強烈大陸冷氣團報到，清晨需注意10度以下低溫出現。聯合報系資料照片

繼續冷下去。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，新一波強烈大陸冷氣團報到，本周各地仍有明顯低溫 ，清晨需注意10度以下低溫出現。北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。預估下周仍有達冷氣團強度冷空氣南下，要注意保暖。

薛皓天指出，今東北風帶來的冷空氣逐漸增強南下，台灣受新一波強烈大陸冷氣團影響。上半天大致為多雲到晴，下半天起前緣水氣抵達台灣，迎風面北部及東北部轉多雲有短暫陣雨，其餘地區晴到多雲。氣溫方面，苗栗以北高溫約20度，中部高溫約21到23度，南部高溫約24到26度，東部高溫約22到24度。晚間各地氣溫偏低，北部、東部低溫約12到15度；西部受輻射冷卻影響日夜溫差大，局部有10度左右低溫。

明日持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣減少，薛皓天說，北部及東部多雲時陰，迎風面地區局部有地形性短暫陣雨，其餘地區晴到多雲。各地氣溫再降，中北部及東北部高溫約15度，中部以南約19到24度，花東約19到22度；各地夜間至清晨低溫約11到14度，西半部局部仍有10度左右或以下低溫。

薛皓天表示，周三、周四維持受強烈大陸冷氣團影響，環境轉乾，各地大致為晴時多雲，白天受日照影響比較溫暖，夜間起輻射冷卻明顯，各地都會出現明顯低溫，預估普遍在10度上下，空曠處及近山區有5度左右機會。

周五冷氣團減弱，薛皓天說，低溫情形持續，各地晴到多雲，白天仍偏溫暖，夜間持續受輻射冷卻影響，各地溫差大，低溫約10到14度。

薛皓天指出，周六有另一波冷空氣短暫增強，強度大致維持冷氣團，各地維持晴到多雲天氣，晚間低溫持續明顯。下周日冷空氣減弱轉偏東風環境，各地晚間低溫將稍回升，預估低溫約11到15度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

