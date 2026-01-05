朝天宮攜手國家圖書館首座數位平台啟動 6萬影幅典藏文獻躍上國際

有「小故宮」之稱的北港朝天宮與國家圖書館攜手開創全臺宮廟文獻數位合作首例，以近兩年完成超過5千件檔案、6萬影幅珍貴文獻的數位典藏，並於本月3日正式在國家圖書館「臺灣記憶 Taiwan Memory」平台公開上線，供全球民眾瀏覽，這次合作為臺灣宗教與文化資產保存立下重要里程碑。

台北國家圖書館以「數位神助攻，傳千年香火」為題，本月3日在台北國家圖書館，由北港朝天宮董事長蔡咏鍀與國家圖書館長王涵青共同啟動合作平台正式上線，為國內宗教和學術跨界合作寫下新頁。

國家圖書館指出，此次合作不僅是創舉，更讓長年深藏宮廟的珍貴史料，從過去口述歷史，有了更完整的文字紀錄和佐證，並獲得系統化保存，對臺灣史、宗教史、建築史與社會文化研究更具高度學術價值。

朝天宮指出，朝天宮是臺灣媽祖信仰總本山，一直致力於宗教文化保存，更與雲科大合作創設國內第一座文物修護館，典藏諸多歷史文獻，如日治時期宮務所抄簿、香油錢收據、會議紀錄、契約與科儀文件、手抄本、籤詩、過爐紀錄及許多日治時期明信片與歷史照片，有如臺灣歷史、社會、文化融合的縮影。

這不僅使宗教文獻永久典藏於國家級資料庫，還可透過國家圖書館「台灣記憶」平台，讓從未曝光的珍貴文獻，推廣至全球可供線上閱讀，為國內宗教文化開創新局。朝天宮董事長蔡咏鍀今天說，希望透過數位化讓「臺灣最在地的信仰文化走向世界」，也讓信眾與研究者從第一手史料中，看見媽祖信仰對臺灣社會的深遠影響，帶動文資保存與傳承。

國家圖書館指出，朝天宮和國圖於2024年3月簽署合作備忘錄後展開作業，2025年在地文史志工協助下，對5000個檔案、6萬影幅的珍貴文獻註記內容，國家圖書館負責專業掃描、數位保存，最終完成建檔與上線作業，成為「臺灣記憶」平台中極具代表性的宗教文化典藏。

國家圖書館也同步推出「微型策展」，展示精選數位化成果，歡迎民眾前往近距離感受百年信仰與歷史文獻交織的文化魅力。 北港朝天宮與國家圖書館合作開創國內第一個宗教文資數位平台，可讓全球民眾瀏覽從未曝光的臺灣宗教珍貴文史。圖／朝天宮提供 北港朝天宮與國家圖書館合作開創國內第一個宗教文資數位平台，超過5千件檔案、6萬影幅珍貴文獻獲得國家級數位典藏。圖／朝天宮提供 北港朝天宮與國家圖書館合作開創國內第一個宗教文資數位平台，超過5千件檔案、6萬影幅珍貴文獻獲得國家級數位典藏。圖／朝天宮提供 北港朝天宮與國家圖書館合作開創國內第一個宗教文資數位平台，感謝多位志工的努力，完成這項跨界合作任務。圖／朝天宮提供 北港朝天宮與國家圖書館合作開創國內第一個宗教文資數位平台，本月3日正式在台北國家圖書館啟動，可讓全球民眾瀏覽從未曝光的臺灣宗教珍貴文史。圖／朝天宮提供