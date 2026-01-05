台灣首位！中醫大新竹附醫院長陳自諒獲亞洲腹腔鏡終身成就獎

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒，也是中華民國大腸直腸外科醫學會理事長，榮獲亞洲腹腔鏡與內視鏡外科醫學會頒發終身成就獎，為台灣唯一也是首位的醫師。縣長楊文科特別頒發由藝術家曾定榆製作的獎牌，題字「達文稱尊，名震杏林」，肯定陳自諒在達文西手術的醫療成就。陳自諒賢伉儷非常感謝楊文科縣長賢伉儷的恭賀，並且分享喜悅。

陳自諒表示，榮獲終身成就獎代表責任更大，他期許把台灣帶到國際上，明年2027亞洲腹腔鏡與內視鏡外科醫學會將在台灣舉行，預計有3000人參加。

他說，25年前，他以一位年輕的學員身分參加世界內視鏡外科大會（WCES），滿懷學習的熱情與敬仰。如今，他以受邀講者與節目委員的身分重返這個舞台，並榮獲終身成就獎，內心無比感恩與謙卑。

陳自諒感謝來自香港教授李家驊（Professor Michael K.W. Li），帶領他，教會他不只是手術技巧，更教會他如何與世界連結、以謙和與熱情待人。

同時陳自諒感謝中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海，長期以來的信任與支持，讓他能自由發揮、勇於創新。他將這份榮耀歸於整個中國醫藥大學體系與所有同仁，尤其特別感謝太太與家人的愛與包容，是他一路走來最大的力量。

陳自諒指出，亞洲腹腔鏡與內視鏡外科醫學會成立1994年，會員大約400多人，他是在2002年加入會員，致力於公共事務，到菲律賓、越南、印尼等國家協助手術，也培訓約50位國外醫師到中醫大新竹附醫觀摩學習，積極培養年輕醫師，推動醫術傳承。