快訊

115學測英文／先穩基本分再拚鑑別度 想拿高分得學5大密技與時間分配

「國民影帝」安聖基病逝！元旦才過74歲生日 加護病房搶命6天無效

爆發「心衛之狼」醜聞第4天 高市衛生局長黃志中發千字文回應

聽新聞
0:00 / 0:00

睡再久還是累 營養師：白天吃錯食物了

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
營養師張馨方指出，蛋白質是多巴胺、血清素等神經傳導物質的原料，吃不夠，大腦就很難維持專注與清醒。記者陳智華／攝影
營養師張馨方指出，蛋白質是多巴胺、血清素等神經傳導物質的原料，吃不夠，大腦就很難維持專注與清醒。記者陳智華／攝影

有的人睡了7到8小時，周末假日補眠也沒少，但醒來卻依然頭昏、提不起勁，營養師張馨方表示，睡再久還是累可能不是熬夜，而是白天吃錯了，只要吃對食物即可讓大腦清醒，吃對比多睡更重要。

張馨方在臉書粉專「Vivi營養生活話」指出，碰到睡再久還是累這種情況，很多人第一時間會覺得是不是「年紀到了」或「最近太操」，但真正拖垮精神的，可能是白天的飲食結構出了問題。大腦清醒與否，和「你怎麼吃」的關係，遠比「你睡多久」更直接。

為什麼吃錯會讓人一整天都累，張馨方指出，如果高GI、精製碳水比例過高，例如白飯、甜點、含糖飲料過多，容易讓血糖快速升高又迅速下降，造成「精神斷電感」，人自然越睡越累。

此外， 蛋白質攝取不足，蛋白質是多巴胺、血清素等神經傳導物質的原料，吃不夠，大腦就很難維持專注與清醒。再者就是缺乏好油脂，Omega-3脂肪酸參與神經細胞膜的穩定，攝取不足時，容易出現注意力不集中、反應變慢的狀況。

張馨方也說，B群與鎂長期不足也會如此，因為這些營養素負責能量代謝與神經調節，缺乏時，身體就像「電有接上，但電壓不穩」。

到底要怎麼吃才能讓大腦清醒？張馨方指出，每餐都有「蛋白質＋複合型碳水」；點心避免單吃甜食，建議搭配堅果或優格；每周至少2次深海魚，補足 Omega-3，或直接補充魚油；長期疲勞者，留意B群與鎂的攝取量。她說，別再只靠補眠硬撐了，白天吃對，晚上睡眠品質自然會改善，隔天醒來才是真的有精神。

蛋白質 飲料

延伸閱讀

小嫻導演處女秀前遭逢喪母噩耗：像大腦與內臟被車撞過，看不出傷口卻在流血

保養品白擦？營養師曝膚況與「吃」有關：10食物養出發光肌

年初贏在減重起跑點 營養師傳授有「醣」吃法

每天喝咖啡會慢性發炎嗎？營養師、醫師教1日最佳攝取量和健康喝法

相關新聞

垃圾食物吃太多 高年級學童3成過胖

兒福聯盟昨公布最新調查，台灣五、六年級兒童過重及肥胖率達百分之卅，超過全球平均的百分之廿五，學童食用垃圾食物頻率偏高，有...

全台急凍4天 123人心肺驟停送醫

近期冷氣團南下導致氣溫驟降，部分地區出現個位數低溫，各縣市紛紛傳出非創傷性ＯＨＣＡ（到院前心肺功能停止）送醫事件。消防署...

個別醫院總額最新點值 健保斷頭大減

衛福部健保署去年實施「個別醫院總額」新制，最新預估平均點值出爐，台北區最低，但每點仍有○點九三二○元，南區、東區甚至每點...

郵輪去年到港創新高 銷售卻放緩

疫後台灣國際郵輪市場官方數字亮眼，但實際賣況卻有落差。旅行社業者透露，從去年開始銷售速度放緩，有業者降價求售，或是推買一...

肇事原因常見「未注意車前狀況」…學者：前因多是超速 只是很難舉證

國內測速器設置數量成為話題，有學者認為，超速絕對是嚴重的事故原因，台灣因為環境的關係，人多或爬坡、蜿蜒等視距較差的路段，...

睡再久還是累 營養師：白天吃錯食物了

有的人睡了7到8小時，周末假日補眠也沒少，但醒來卻依然頭昏、提不起勁，營養師張馨方表示，睡再久還是累可能不是熬夜，而是白...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。