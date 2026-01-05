睡再久還是累 營養師：白天吃錯食物了

有的人睡了7到8小時，周末假日補眠也沒少，但醒來卻依然頭昏、提不起勁，營養師張馨方表示，睡再久還是累可能不是熬夜，而是白天吃錯了，只要吃對食物即可讓大腦清醒，吃對比多睡更重要。

張馨方在臉書粉專「Vivi營養生活話」指出，碰到睡再久還是累這種情況，很多人第一時間會覺得是不是「年紀到了」或「最近太操」，但真正拖垮精神的，可能是白天的飲食結構出了問題。大腦清醒與否，和「你怎麼吃」的關係，遠比「你睡多久」更直接。

為什麼吃錯會讓人一整天都累，張馨方指出，如果高GI、精製碳水比例過高，例如白飯、甜點、含糖飲料過多，容易讓血糖快速升高又迅速下降，造成「精神斷電感」，人自然越睡越累。

此外， 蛋白質攝取不足，蛋白質是多巴胺、血清素等神經傳導物質的原料，吃不夠，大腦就很難維持專注與清醒。再者就是缺乏好油脂，Omega-3脂肪酸參與神經細胞膜的穩定，攝取不足時，容易出現注意力不集中、反應變慢的狀況。

張馨方也說，B群與鎂長期不足也會如此，因為這些營養素負責能量代謝與神經調節，缺乏時，身體就像「電有接上，但電壓不穩」。

到底要怎麼吃才能讓大腦清醒？張馨方指出，每餐都有「蛋白質＋複合型碳水」；點心避免單吃甜食，建議搭配堅果或優格；每周至少2次深海魚，補足 Omega-3，或直接補充魚油；長期疲勞者，留意B群與鎂的攝取量。她說，別再只靠補眠硬撐了，白天吃對，晚上睡眠品質自然會改善，隔天醒來才是真的有精神。