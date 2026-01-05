冷空氣接力南下 粉專：氣溫驟降 平地最低溫下探5度

冷空氣又要來了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今天下半天起，另一新的強烈大陸冷氣團開始南下接力，氣溫明顯再度下滑，這波強冷空氣具有4點關鍵特徵，且強度可能挑戰入冬首波寒流。

首先，「林老師氣象站」指出，這波冷氣團先濕冷後轉乾冷，今白天，桃園以北、東北部及東部地區開始有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨機會；其它地區維持為多雲到晴。明日起，環境水氣逐漸減少，需特別留意輻射冷卻帶來的顯著低溫現象。

其次，強冷空氣強度至少在強烈大陸冷氣團等級上下，「林老師氣象站」指出，由於輻射冷卻效應加持，甚至還有機會再衝到2026年的首波寒流等級，美國AIGFS今晨最新數值模式模擬結果顯示，7日、9日及10日的清晨都有機會達標。

「林老師氣象站」表示，冷的持續時間偏長，未來2周溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬。而這波最冷時段則會落在6日晚間至10日清晨之間。而在12日至14日，可能還會有另一波新的冷空氣緊隨其後。

此外，「林老師氣象站」表示，山區降雪機率增大，今日下半天起至明日，北部及宜蘭地區約2000至2500公尺及中部與花蓮地區約3000至3500公尺的高山，仍再度有出現零星降雪、固態降水或路面結冰的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。