冷空氣接力南下 粉專：氣溫驟降 平地最低溫下探5度
冷空氣又要來了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今天下半天起，另一新的強烈大陸冷氣團開始南下接力，氣溫明顯再度下滑，這波強冷空氣具有4點關鍵特徵，且強度可能挑戰入冬首波寒流。
首先，「林老師氣象站」指出，這波冷氣團先濕冷後轉乾冷，今白天，桃園以北、東北部及東部地區開始有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨機會；其它地區維持為多雲到晴。明日起，環境水氣逐漸減少，需特別留意輻射冷卻帶來的顯著低溫現象。
其次，強冷空氣強度至少在強烈大陸冷氣團等級上下，「林老師氣象站」指出，由於輻射冷卻效應加持，甚至還有機會再衝到2026年的首波寒流等級，美國AIGFS今晨最新數值模式模擬結果顯示，7日、9日及10日的清晨都有機會達標。
「林老師氣象站」表示，冷的持續時間偏長，未來2周溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬。而這波最冷時段則會落在6日晚間至10日清晨之間。而在12日至14日，可能還會有另一波新的冷空氣緊隨其後。
此外，「林老師氣象站」表示，山區降雪機率增大，今日下半天起至明日，北部及宜蘭地區約2000至2500公尺及中部與花蓮地區約3000至3500公尺的高山，仍再度有出現零星降雪、固態降水或路面結冰的機會。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言