快訊

115學測英文／先穩基本分再拚鑑別度 想拿高分得學5大密技與時間分配

「國民影帝」安聖基病逝！元旦才過74歲生日 加護病房搶命6天無效

爆發「心衛之狼」醜聞第4天 高市衛生局長黃志中發千字文回應

聽新聞
0:00 / 0:00

冷空氣接力南下 粉專：氣溫驟降 平地最低溫下探5度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
氣象署指出，6日起受強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降。聯合報系資料照片
氣象署指出，6日起受強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降。聯合報系資料照片

冷空氣又要來了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今天下半天起，另一新的強烈大陸冷氣團開始南下接力，氣溫明顯再度下滑，這波強冷空氣具有4點關鍵特徵，且強度可能挑戰入冬首波寒流

首先，「林老師氣象站」指出，這波冷氣團先濕冷後轉乾冷，今白天，桃園以北、東北部及東部地區開始有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨機會；其它地區維持為多雲到晴。明日起，環境水氣逐漸減少，需特別留意輻射冷卻帶來的顯著低溫現象。

其次，強冷空氣強度至少在強烈大陸冷氣團等級上下，「林老師氣象站」指出，由於輻射冷卻效應加持，甚至還有機會再衝到2026年的首波寒流等級，美國AIGFS今晨最新數值模式模擬結果顯示，7日、9日及10日的清晨都有機會達標。

「林老師氣象站」表示，冷的持續時間偏長，未來2周溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬。而這波最冷時段則會落在6日晚間至10日清晨之間。而在12日至14日，可能還會有另一波新的冷空氣緊隨其後。

此外，「林老師氣象站」表示，山區降雪機率增大，今日下半天起至明日，北部及宜蘭地區約2000至2500公尺及中部與花蓮地區約3000至3500公尺的高山，仍再度有出現零星降雪、固態降水或路面結冰的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 寒流 降雪

延伸閱讀

首波寒流明報到！吳德榮：周三到周六晨低溫探5度以下

強烈大陸冷氣團明來襲！3地有雨 後天轉乾「低溫下探7度」

中南部今晨急凍原因曝 下周強烈冷氣團恐更猛不排除升級寒流

高雄內門8.1度 強烈冷氣團全台急凍 吳德榮：下周三首波寒流機率極高

相關新聞

垃圾食物吃太多 高年級學童3成過胖

兒福聯盟昨公布最新調查，台灣五、六年級兒童過重及肥胖率達百分之卅，超過全球平均的百分之廿五，學童食用垃圾食物頻率偏高，有...

全台急凍4天 123人心肺驟停送醫

近期冷氣團南下導致氣溫驟降，部分地區出現個位數低溫，各縣市紛紛傳出非創傷性ＯＨＣＡ（到院前心肺功能停止）送醫事件。消防署...

個別醫院總額最新點值 健保斷頭大減

衛福部健保署去年實施「個別醫院總額」新制，最新預估平均點值出爐，台北區最低，但每點仍有○點九三二○元，南區、東區甚至每點...

郵輪去年到港創新高 銷售卻放緩

疫後台灣國際郵輪市場官方數字亮眼，但實際賣況卻有落差。旅行社業者透露，從去年開始銷售速度放緩，有業者降價求售，或是推買一...

肇事原因常見「未注意車前狀況」…學者：前因多是超速 只是很難舉證

國內測速器設置數量成為話題，有學者認為，超速絕對是嚴重的事故原因，台灣因為環境的關係，人多或爬坡、蜿蜒等視距較差的路段，...

睡再久還是累 營養師：白天吃錯食物了

有的人睡了7到8小時，周末假日補眠也沒少，但醒來卻依然頭昏、提不起勁，營養師張馨方表示，睡再久還是累可能不是熬夜，而是白...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。