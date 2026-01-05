16縣市低溫特報 1縣市恐6度以下

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
16縣市低溫特報， 1縣市恐６度以下。聯合報系資料照片
繼續冷！輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署上午6時31分針對16縣市發布低溫特報，到上午恐10度以下，其中金門恐出現6縣以下低溫。

橙色燈號(非常寒冷)：金門縣有6度以下氣溫發生的機率。

黃色燈號(寒冷)：新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署呼籲民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣溫

