首波寒流明報到！吳德榮：周三到周六晨低溫探5度以下

又要變冷了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨冷空氣持續減弱，但因晴朗、靜風，部分縣市因強「輻射冷卻」效應，持續有「輻射低溫」，嘉義、雲林出現輻射濃霧。截至上午5時12分本島縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)6.7度，花蓮(鳳林鎮)7.4度，雲林(崙背鄉)7.7度。各地區平地最低氣溫約在7至9度。

吳德榮指出，今日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，下午北台雲量漸增。傍晚起至明晨，另一波強冷空氣「前緣」快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。

今日各地區氣溫：北部9至22度、中部8至27度、南部9至28度及東部7至27度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明上午起天氣逐漸轉晴，「強冷空氣」緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷。周三至周六清晨「強冷空氣」籠罩，強度雖僅與前波相近，但因晴朗穩定，「輻射冷卻」效應猶勝前波；逐日清晨，皆有再創入冬本島平地最低氣溫(降至5度以下)的機率，並將成為入冬以來首波「寒流」(定義：台北測站≦10度)。

吳德榮說，周三至周六晨天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後氣溫驟降，常有部分地區再創低溫，日夜變化劇烈。 周六白天至下周(11)日冷空氣漸減弱，氣溫略升，但仍是晴朗早晚氣溫很低、日夜溫差大的天氣。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，此波「強冷空氣」2000公尺以上高山，雖可降至零度以下，但缺水氣，降雪機會渺茫、無需期待。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。