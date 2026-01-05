超加工食品缺管理措施 監委促衛福部檢討

現代社會不少加工食品，有些藏有隱憂，監委田秋堇及蔡崇義調查表示，衛福部對超加工食品尚未建立系統性定義與管理架構，且飲食指南手冊也逾七年未更新，相關管理規範恐難合乎時宜；兩人完成調查報告，經監察院社福及衛環委員會審查通過，請衛福部檢討改進。

食藥署副署長蔡淑貞表示，待收到監察院糾正及調查意見後，將就監察院所提意見回應。

世界衛生組織（ＷＨＯ）揭示，超加工食品（Ultra-processed foods）恐造成人體脂肪堆積、心血管疾病風險升高，及罹患慢性病機率增加等，且將增加醫療成本支出。

兩位監委調查發現，國內規範的食品標示方式並不友善易懂，難辨識食品加工程度及健康風險，缺乏警示作用。

兩位監委指出，據ＮＯＶＡ食品分類系統，長期攝取分類中的「超加工食品」可能增加肥胖、糖尿病、心血管疾病及腸道失衡等慢性疾病風險，但衛福部直到去年十一月該案開始調查，都無研擬系統性管理措施及國人健康影響的本土性研究，相關管理或防範措施均待檢討改進。

兩位監委提到，國際間已推廣各式清楚且直觀的食品標示制度，如智利及墨西哥有警示超標成分、韓國標註每日攝取量百分比、紐澳「健康之星」呈現健康程度、英國「食品紅綠燈」評級健康程度等，可供我國參考，食藥署可研議建立相關加工食品分級標示及警語內容，保障民眾購買時的知情權。

調查報告另說明，國健署編纂「每日飲食指南」、「國民飲食指標手冊」等，指南重點仍在「應攝取食物」，缺乏「高風險食品」說明，針對「超加工食品」也無關注，且相關營養健康手冊已逾七年未更新，應適時更新。