衛福部盼醫療資源著重住院患者 多數醫院門診成長率仍高於住院

衛福部希望所有醫學中心應逐步拉高住院占比，門診則應低於五成，但目前大多數醫院門診成長率仍高於住院成長率。為此，部分健保分區業務組已擬定相關計畫，今年起若醫院門診成長率過高，將調整給付方式，改善「開門診、關病房」現象，貼近住院患者需求。

「各醫療機構為了控制總額，沒有過度擴張。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，近年來衛福部強調，醫療資源將著重於住院患者，要求醫院控制門診成長，各醫療機構均朝向這方面，不少醫院縮減夜間門診、周六門診。

然而衛福部統計資料顯示，去年第三季全國醫院總額門診件數較前一年同期成長百分之一點七一，申請點數成長百分之六點三三；相較之下，住院件數減少百分之一點二八，申請點數僅成長百分之○點二二。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，觀察全國醫學中心去年一至三季門診狀況，如與前一年一至三季相較，多數醫院門診成長率仍高於住院成長率，研判受到護理人員流失影響，醫院只能關閉病房，以門診收入來平衡財務，但也可能受到健保相關門診靜脈抗生素治療等政策，導致門診量上升。

朱益宏建議，健保署應更細緻管理，調整醫學中心門住診比例，才能落實分級醫療。

據了解，健保六區業務組中已有部分擬定相關計畫，今年起針對門診成長率過高醫院，調整給付方式，如果門診衝量，超過一定比率，就會降低給付點數，希望各院盡量將心力用於住院患者。