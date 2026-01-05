聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部盼醫療資源著重住院患者 多數醫院門診成長率仍高於住院

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部希望醫學中心逐步拉高住院占比，門診則應低於五成，但目前大多數醫院門診成長率仍高於住院成長率。記者林俊良／攝影
衛福部希望醫學中心逐步拉高住院占比，門診則應低於五成，但目前大多數醫院門診成長率仍高於住院成長率。記者林俊良／攝影

衛福部希望所有醫學中心應逐步拉高住院占比，門診則應低於五成，但目前大多數醫院門診成長率仍高於住院成長率。為此，部分健保分區業務組已擬定相關計畫，今年起若醫院門診成長率過高，將調整給付方式，改善「開門診、關病房」現象，貼近住院患者需求。

「各醫療機構為了控制總額，沒有過度擴張。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，近年來衛福部強調，醫療資源將著重於住院患者，要求醫院控制門診成長，各醫療機構均朝向這方面，不少醫院縮減夜間門診、周六門診。

然而衛福部統計資料顯示，去年第三季全國醫院總額門診件數較前一年同期成長百分之一點七一，申請點數成長百分之六點三三；相較之下，住院件數減少百分之一點二八，申請點數僅成長百分之○點二二。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，觀察全國醫學中心去年一至三季門診狀況，如與前一年一至三季相較，多數醫院門診成長率仍高於住院成長率，研判受到護理人員流失影響，醫院只能關閉病房，以門診收入來平衡財務，但也可能受到健保相關門診靜脈抗生素治療等政策，導致門診量上升。

朱益宏建議，健保署應更細緻管理，調整醫學中心門住診比例，才能落實分級醫療

據了解，健保六區業務組中已有部分擬定相關計畫，今年起針對門診成長率過高醫院，調整給付方式，如果門診衝量，超過一定比率，就會降低給付點數，希望各院盡量將心力用於住院患者。

醫學中心 醫院 護理 分級醫療 給付

延伸閱讀

探視元旦寶寶！專家憂愈來愈難聽見新生兒啼哭 籲政府5大面向挽頹勢

假日急症中心上路2個月就醫人數上升 醫界：凸顯「這問題」仍存在缺口

網紅雙重國籍「教假結婚」被炎上！美國籍回台爽用健保「你拿我怎樣」

醫院收據無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

相關新聞

個別醫院總額1／去年第三季平均點值逾0.95 專家：門住診比例仍需管理

衛福部健保署去年實施「個別醫院總額」新制，明確匡定各醫院小總額，以善用健保資源。據了解，健保各區醫院去年第三季預估平均點...

強烈大陸冷氣團明來襲！3地有雨 後天轉乾「低溫下探7度」

明天強烈大陸冷氣團來襲，清晨低溫降至10度以下，中央氣象署預報員曾昭誠表示，北東率先降溫，且北部、東半部、恆春半島有降雨...

全台低溫急凍多起OHCA！ 醫揭：心肌梗塞像「土石流」瞬間崩塌

元旦起，冷氣團自大陸南下，氣溫急速下降，全台部分地區出現個位數低溫，即使這二天白天出現陽光，清晨及入夜後寒意仍在，各縣市...

賴總統：基本工資今年要跨過3萬

賴清德總統昨出席國際青年商會中華民國總會第七十四屆總會長暨理監事宣誓就職典禮時表示，政府不僅投入百億預算協助中小微型企業...

衛福部盼醫療資源著重住院患者 多數醫院門診成長率仍高於住院

衛福部希望所有醫學中心應逐步拉高住院占比，門診則應低於五成，但目前大多數醫院門診成長率仍高於住院成長率。為此，部分健保分...

《讀者》1月號 不爭不辯

「不爭不辯」，即便是孔子這樣超凡脫俗之人，一生中也免不了和一些難纏的人糾葛難解，何況一般世人。最新一期的1月號《讀者》雜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。