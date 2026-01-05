聽新聞
個別醫院總額最新點值 健保斷頭大減

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
最新個別醫院總額結算報告出爐，台北區浮動點值最低，但每點也有○點九三元，且去年第三季累積斷頭金額僅六百萬元，醫院營運成效超乎預期。記者潘俊宏／攝影
衛福部健保署去年實施「個別醫院總額」新制，最新預估平均點值出爐，台北區最低，但每點仍有○點九三二○元，南區、東區甚至每點超過一元，醫院經營績效顯著。但民團提醒，衛福部應跨區比較，清查有無醫院以各種名目拒收病人，或不當轉診，影響民眾權益。

「個別醫院總額」係明確匡定各家醫院每季小總額，基準為前一年同季醫療量能，如果低於去年同季，則每點點值○點九五元給付，如申請點數超出太多，被歸在第四階段，超過部分則不予給付。

據統計，去年第二季共有廿家大型醫院因健保申報超過第四階，面臨「多做多賠」困境，累積斷頭金額為三億多元。第三季申報點值爆表的醫院僅剩個位數，斷頭金額僅為六○○萬元。

健保署推估全國各區醫院去年第三季預估平均點值，台北區每點○點九三二○元、北區○點九三三八元、中區○點九四一七元、南區一點○○八四元、高屏區○點九七八三元、東區一點○○八九元，平均為○點九五三六元。以各區去年第二季給付最終平均點值每點高於○點九五元，預估第三季應差不多，符合政策目標。

亞東醫院副院長洪芳明說，個別醫院總額上路後，各醫院均自行管控，逐漸落實分級醫療，朝好的方向前進。

新光醫院副院長洪子仁表示，台北區醫學中心去年第二季起實施個別醫院總額，隨即第三季醫療成長沒爆量，平均點值表現不錯，其中一項原因為去年健保總額成長率百分之五點五，較前一年增加五百多億元，加上公務預算撥補一九九億元，實質成長率達百分之八，撐住健保點值

「個別醫院總額上路後，醫院已學會自我調節。」民間監督健保聯盟發言人滕西華說，去年第二季台北區醫院個別總額上路，各醫院憂過度擴張影響點值，多進行調節，累積第二季經驗，許多醫院發現即便門診減量、延後手術排程，健保點值未嚴重斷頭，透過自我調節達到財務平衡。

儘管數字漂亮，滕西華仍呼籲，衛福部應分析細項，比較同層級醫院及跨區，注意財團法人醫院是否過度調節，將該收治的急重難罕等病人不當轉診至其他醫院，或以各種名目拒收，影響民眾就醫權益。

