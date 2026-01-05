賴總統：基本工資今年要跨過3萬

賴清德總統昨出席國際青年商會中華民國總會第七十四屆總會長暨理監事宣誓就職典禮時表示，政府不僅投入百億預算協助中小微型企業轉型，並具體承諾將持續調升基本薪資，「今年我還會再調薪，要讓基本工資能跨過三萬元」。

典禮昨在新竹舉行，聚集約八百名青商人士，賴總統下午三時先抵達會場，四時過後，國民黨主席鄭麗文、新竹市長高虹安等人相繼到場。賴總統與鄭麗文錯開出席，並未同台。

賴總統致詞時表示，政府將與創業者及企業站在一起，持續穩定匯率、維持對美匯率穩定，並採取適度寬鬆的利率政策，目前央行基準利率約百分之二，通膨控制也在百分之二以內。

針對美國對等關稅，賴總統說，談判已進入最後階段，部分關稅已調降；行政院並編列九百卅億元預算，從人才培育、金融支持、穩定就業及拓展國際通路四大面向，協助中小微型企業因應衝擊。

對於廣大的受薪階級，賴總統指出，過去十年公務人員已歷經四次調薪，累計漲幅達百分之十四 。在勞工權益方面，最低工資已連續十年調漲，從早期的二萬零八元一路提升至目前的二萬九五○○元。賴總統在現場許諾：「今年還會再調薪，讓基本工資能跨過三萬元」。

賴總統表示，行政院因應新時代來臨推動「ＡＩ新十大建設」，目標在二○四○年前培育五十萬名ＡＩ人才，並成立國家級算力中心與人工智慧資料中心，促進各縣市均衡發展，相關政策將力拚創造一兆元軟體平台產值，並運用人工智慧協助百萬家中小企業升級轉型，鼓勵新創與企業共同投入。