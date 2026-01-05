聽新聞
《讀者》1月號 不爭不辯

聯合報／ 台北訊
《讀者》雜誌1月號封面。圖／讀者雜誌提供
《讀者》雜誌1月號封面。圖／讀者雜誌提供

「不爭不辯」，即便是孔子這樣超凡脫俗之人，一生中也免不了和一些難纏的人糾葛難解，何況一般世人。最新一期的1月號《讀者》雜誌，「不爭不辯」一文告訴讀者，把生命歷程中碰到形形色色的人，包括小人，都看作是對自己的磨煉。至於戰勝小人的祕訣，不是要鬥得過小人，而是要高得過小人。

「我們為何愈來愈懷念人工櫃檯」？隨著科技發達，無人值守的超市靠掃碼幫助顧客購買與結帳。但2025年9月，亞馬遜關閉倫敦全部19家無人超市，原因是這些無人超市增加消費者疏離感，讓每個人都覺得自己像個小偷。

「AI的遺言」，AI本身沒有愛，但當設計者將自己的愛傾注其中，使用者帶著愛與它交流，AI就有了愛。「AI」既是人工智慧英文的縮寫，也是漢字「愛」的拼音。

《讀者》摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，2025年合訂本優惠中，諮詢電話：02-27028599。

